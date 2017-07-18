اتّهم مغرّدون الدّاعية السّعودي عائض القرني، بـ”الكذب”، بعد قوله إنّ العاهل السعوديّ سلمان بن عبد العزيز، قد فَتَحَ أبواب المسجد الأقصى التي أغلقتها قوات الإحتلال منذ الجمعة.

وغرّد القرني على هاشتاغ (#الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الاقصي) داعياً: “اللهم أيده بالحق، وانصر به الملّه، ووفقه لنصرة الإسلام والمسلمين.”

#الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الاقصي

اللهم أيده بالحق، وانصر به الملّه، ووفقه لنصرة الإسلام والمسلمين. pic.twitter.com/Uj07AVVbGt — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٨ يوليو، ٢٠١٧

كان موقع “إيلاف” السعودي زعم ان وساطةً قام بها الملك سلمان, وانه حصل على تعهدات من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كي لا يكرر اغلاق المسجد الأقصى، وهو ما تنفيه الحقائق على الأرض.

وقالت المغرّد (مزمجر غزة) ردّاً على تغريدة “العريفي” قائلاً: “المسجد_الاقصى لا زال مغلقاً لليوم الخامس وأنت تصدر خبراً كاذباً لملايين المسلمين بدلاً من استنهاض الأمة احشم نفسك ولا تعن الصهاينة علينا”.

#المسجد_الاقصى لا زال مغلقاً لليوم الخامس وأنت تصدر خبراً كاذباً لملايين المسلمين بدلاً من استنهاض الأمة

احشم نفسك ولا تعن الصهاينة علينا — مزمجر غزة (@GareebGaza) ١٨ يوليو، ٢٠١٧

ووّجهت (Manwellanour‏) سؤالاً للقرني قالت فيه: “وماذا عن الاقصى ياشيخ ام انت منهمك في الدعاء لولي نعمتك”.

وماذا عن الاقصى ياشيخ ام انت منهمك في الدعاء لولي نعمتك — Manwellanour (@Manwellanour1) ١٨ يوليو، ٢٠١٧

وكتب حساب (رحيل): “يرحم باباك ياشيخ علاه تضع نفسك فهذه المواقف الاقصى ابوابه لم تفتح وحاطين ابواب الكترونيه عليه حرام الكذب لاتخض مع الخائضين”.

يرحم باباك ياشيخ علاه تضع نفسك فهذه المواقف

الاقصى ابوابه لم تفتح وحاطين ابواب الكترونيه عليه

حرام الكذب

لاتخض مع الخائضين — رحيل 🍃A (@amalmi4) ١٨ يوليو، ٢٠١٧

يُشار إلى أنّه ولليوم الثالث على التوالي، يؤدي المصلّون الفلسطينيون الصلوات في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس، بعد رفضهم المرور من خلال البوابات الإلكترونية، التي ثبتتها شرطة الإحتلال الإسرائيلية على أبواب الأقصى لتفتيشهم.

وجاءت خطوة تركيب البوابات الإلكترونية بعد ثلاثة أيام من إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى عقب عملية نفذها ثلاثة شبان من عائلة الجبارين من أم الفحم المحتلة وأدت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين قبل استشهادهم.

والثلاثاء، قالت أجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية، في قطاع غزة، إنها لن تسمح لإسرائيل بـ”التغول” على المسجد الأقصى وأهالي القدس.

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