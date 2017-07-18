وجهت الأجنحة العسكرية الفلسطينية في ، تهديدا لإسرائيل في حال استمرت الاعتداءات على المسجد ، محذرة من أن العدوان على يمثل شرارة لتفجير الأوضاع في كل المنطقة.

 

وقال متحدث باسم الفصائل خلال مؤتمر عقد في غزة: إنه “سيكون لنا كلمتنا القوية والعليا في حال استمرار المخطط الصهيوني بحق ، ولن نسمح باي حال للعدو ان يتغول على اقصانا ومقدساتنا واهلنا بالقدس والاقصى، وأن تكلفة التعرض للأقصى باهظة واهالينا قادرون على ايصال رسالتنا للعدو”.

 

وأضاف المتحدث: “سنضل نضغط على الزناد ونعد القوة لمعركة تطهير والاقصى وفلسطين من دنس المحتلين، واننا وعد الله وقدره على هذه الارض لنتبر ما علو المجرمين الصهاينة وندخل المسجد الاقصى فاتحين محررين منتصرين”.

 

واعتبرت أن ما يمر به الاقصى من ممارسات على يد الاحتلال يشكل محنة غير مسبوقة، مذكرة العرب والمسلمين بأن المسجد الأقصى هو امانة لكل في العالم والتخلي عنه في هذه الظروف العصيبة سيكون له انعكاسات خطيرة في القريب العاجل، والعدوان على الاقصى شرارة لتفجير الاوضاع في كل المنطقة ما لم يتم تداركه وايقاف الاحتلال عند حده”.

 

وحيت الاجنحة العسكرية أهالي القدس داعية أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للأقصى.

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