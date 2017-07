كشفت استطلاعات رأي أمريكية، أن رئيس البيت الابيض دونالد ترامب، نال أسوأ تصنيف لرئيس أمريكي منذ 70 عامًا، حيث قررت أنه أقل رئيس شعبية في الولايات المتحدة منذ فترات طويلة وفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وكانت وكالتا «إيه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» قامتا بإجراء استطلاعات رأي كشفت عن انخفاض غير مسبوق في تأييد ترامب منذ أول 100 يوم من تنصيبه، حيث رفض 58% طريقة أدائه لوظيفته وهو يمثل أسوأ تصنيف لأي رئيس منذ 70 عامًا.

وتسبب الاستطلاعين بصدمة كبيرة للرئيس الأمريكي الذي سارع إلى تويتر حتى ينشر تغريدة رفض فيها الاستطلاعين اللذين أجرتهما «إيه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» ووصفه بغير الدقيق.

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017