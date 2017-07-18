كشفت استطلاعات رأي أمريكية، أن رئيس دونالد ، نال أسوأ تصنيف لرئيس أمريكي منذ 70 عامًا، حيث قررت أنه أقل رئيس شعبية في الولايات المتحدة منذ فترات طويلة وفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

 

وكانت وكالتا «إيه بي سي نيوز» و« بوست» قامتا بإجراء استطلاعات رأي كشفت عن انخفاض غير مسبوق في تأييد ترامب منذ أول 100 يوم من تنصيبه، حيث رفض 58% طريقة أدائه لوظيفته وهو يمثل أسوأ تصنيف لأي رئيس منذ 70 عامًا.

 

وتسبب الاستطلاعين بصدمة كبيرة للرئيس الأمريكي الذي سارع إلى حتى ينشر تغريدة رفض فيها الاستطلاعين اللذين أجرتهما «إيه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» ووصفه بغير الدقيق.

 

 

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