شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا على الإعلامية ياسمين الخطيب، وذلك عقب نشرها تدوينة غير لائقة، تعليقًا على مباراة الزمالك والأهلي التي خسر فيها نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

ونشرت “الخطيب” تدوينة، معلقة على هزيمة الزمالك، عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” قائلة: “إحنا هانظل أوفياء ليوم الدين ولا إيه يا ربنا؟!”، ما أثار ردود أفعال غاضبة، واعتبروه تجاوز دينى.

وتعرضت “الخطيب” لوابل من الهجوم من قبل متابعيها، علق فيه أحدهم قائلاً: “ليست هذه طريقة التخاطب مع الله عز وجل استغفري الله”

وتابع آخر: “هو أنت بتكلمى واحد صاحبك لازم يكون فى خشوع لربنا سبحانه وتعالى أية القرف دة”

وهاجمتها إحدى الناشطات قائلة: “واضح أنك غير متزنة وده أقل شيء أقولهولك”

وتعرف “الخطيب” بانتمائها لمشجعي نادي الزمالك، وقد نشرت قبل المباراة تدوينة تتمنى فيها فوز نادي الزمالك قالت فيها: “ندرًا علي لو #الزمالك كسب هافرق رز بلبن”، ما جعلها تصاب بخيبة الأمل عقب هزيمة الزمالك.

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