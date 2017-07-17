قررت نقابة الإعلاميين المصريين، وقف المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج ” المشاغبة ” على فضائية “LTC”، لـ3 أشهر، لقيامها بتجربة تعاطي المخدرات على الهواء مباشرة، بعد أن كانت وعدت أحد مشاهديها بذلك.

من جهته، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قراراً بتوجيه إنذار للقناة، وذلك لوقوع تجاوز مهني في برنامج “المشاغبة”، الذي تقدمه الإعلامية، شيماء جمال، لتناولها مخدر الهيروين على الهواء مباشرة، كما قرر وقف البرنامج لمدة حلقتين.

وكانت الإعلامية شيماء جمال، أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بتجربة تعاطي المخدرات على الهواء مباشرة، واعتبر البعض ما قامت به بمثابة تعليم للراغبين في التعاطي.

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