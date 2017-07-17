تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لشباب عربي يهاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قبيل مشاركته في منتدى في لندن.

واتهم الشباب قرقاش بالخيانة والعمالة للصهاينة وسألوه لماذا تقتل المصرين في مصر واليمنيين في اليمن وغيرها. وطالبوه بوقف الحصار الظالم علي قطر.

وهتفوا ضده “قاتل قاتل”. الأمر الذي دفع الحراسة الخاصة بالإسراع في دخوله إلى القاعة وإغلاق الباب.

أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي لحظة دخوله الى قاعة تشاتام هاوس لالقاء كلمته.. pic.twitter.com/XNA3LEeKTe — خديجة بن قنة (@Benguennak) July 17, 2017

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