تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لشباب عربي يهاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قبيل مشاركته في منتدى في .

 

واتهم الشباب قرقاش بالخيانة والعمالة للصهاينة وسألوه لماذا تقتل المصرين في واليمنيين في اليمن وغيرها. وطالبوه بوقف الحصار الظالم علي .

 

وهتفوا ضده “قاتل قاتل”. الأمر الذي دفع الحراسة الخاصة بالإسراع في دخوله إلى القاعة وإغلاق الباب.

 

 

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