طالب السياسيّ التونسيّ “محمد الهاشمي الحامدي‏”، بردع الحكومة الإماراتية، بعد تأكيد اختراقها لوكالة الأنباء القطرية، واشعالها فتيل الأزمة الخليجية مع دولة قطر.

وقال “الحامدي” في تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”: “بعد اختراقها لوكالة الأنباء القطرية ودورها في الإطاحة بالديمقراطية المصرية وتآمرها ضد الدولة العمانية يجب على العالم ردع الحكومة الاماراتية”.

بعد اختراقها لوكالة الأنباء القطرية

ودورها في الإطاحة بالديمقراطية المصرية

وتآمرها ضد الدولة العمانية

يجب على العالم ردع الحكومة الاماراتية. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 17, 2017

كما وطالب “الحامدي” وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بتقديم استقالته، بعد خبر تورط الإمارات في قرصنة وكالة الأنباء القطرية.

بعد خبر تورط الإمارات في قرصنة وكالة الأنباء القطرية،

وفي ضوء سوابقه بمحاولة زعزعة استقرار سلطنة عمان،

أطلب من محمد بن زايد الاستقالة فورا. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 16, 2017

وأضاف السياسيّ التونسي موجهاً حديثه لدول الحصار: “تكذبون على قطر يوم اختراق وكالتهم للأنباء وتتهمونها بتمويل الإرهاب وتشتكونها لليونسكو بتهم معاداة السامية وتطردون مواطنيها ثم تقول “أشقاء”؟”.

تكذبون على قطر يوم اختراق وكالتهم للأنباء

وتتهمونها بتمويل الإرهاب

وتشتكونها لليونسكو بتهم معاداة السامية

وتطردون مواطنيها

ثم تقول “أشقاء”؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 17, 2017

ورآى “الحامدي” أنّه “عندما نتأمل في حصار قطر وتداعياته سنجد أول ضحية له السعودية خسرت قطر وكسبت عداوة أكثر العرب ثم الامارات شوه محمد بن زايد سمعتها فوق كل حد”.

عندما نتأمل في حصار قطر وتداعياته

سنجد أول ضحية له السعودية

خسرت قطر

وكسبت عداوة أكثر العرب

ثم الامارات

شوه محمد بن زايد سمعتها فوق كل حد. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 16, 2017

وكشف مسؤولون في المخابرات الأميركية أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي قامت بقرصنة حساب وكالة الأنباء القطرية في شهر أيار/مايو الماضي، وفق ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن المسؤولين الأميركيين علموا الأسبوع الماضي، بنتائج تحليل للمعلومات التي جمعتها المخابرات الأميركية وبينت أن مسؤولين إماراتيين على أعلى المستويات ناقشوا خطة الاختراق في 23 مايو/أيار الماضي، وتم تنفيذها في اليوم التالي.

وأكد المسؤولون إلى أنه من غير الواضح حتى الآن إذا ما كانت الإمارات قامت بعمليات الاختراق بنفسها أو تعاقدت مع فريق آخر من قراصنة المعلومات وفقا لما نشرته واشنطن بوست في تقريرها.

ووقعت عملية الاختراق يوم 24 مايو/أيار وتم نشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وذلك بعد فترة وجيزة من انتهاء الرئيس ترمب من قمة جمعته مع قادة من بلدان الخليج وبلدان عربية وإسلامية في المملكة العربية السعودية المجاورة تحدث فيه عن مكافحة الإرهاب.

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