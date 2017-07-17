أثار تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش, اتهم فيه السعودية بدعم الإرهاب, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, الامر الذي دفع النشطاء إلى تدشين هاشتاج حمل وسم #قرقاش_يتهم_السعودية_بدعم_الارهاب.

وتفاعل النشطاء مع الهاشتاج الذي رصدته “وطن” على “تويتر”, بعدما قال قرقاش.. ” لدينا جميعا مشكلة في تمويل دول الخليج للارهاب ولكن الفارق ان الحكومة #السعودية تدرك وتحاول معالجتها مع اعتذاري للحديث عن الرياض “.

انور قرقاش: لدينا جميعا مشكلة في تمويل دول الخليج للارهاب ولكن الفارق ان الحكومة #السعودية تدرك وتحاول معالجتها مع اعتذاري للحديث عن الرياض. — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) July 17, 2017

وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً انبرى معها المغردين السعوديين لمهاجمة قرقاش الذي تطاول على المملكة حسب ما رصدت “وطن”, وقال الدكتور حزام الحزام معلقا على تصريحات قرقاش ” انكشف وجه الامارات الخبيث .. وانقلبت ابوظبي على الرياض عندما لسعتها النار .. نظرتي كانت بعيده “.

#قرقاش_يتهم_السعودية_بدعم_الارهاب .. انكشف وجه الامارات الخبيث .. وانقلبت ابوظبي على الرياض عندما لسعتها النار .. نظرتي كانت بعيده 😎 — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) July 17, 2017

فيما قال المغرد #باري_القوس‏ ” الامارات أفسدت علاقة السعودية بقطر والآن استفردت بـالسعودية في كذا مكان واليمن أقربها.. يا إخوان ذُبّوا عن وطننا “.

#قرقاش_يتهم_السعودية_بدعم_الارهاب

الامارات أفسدت علاقة السعودية بقطر والآن استفردت بـ 🇸🇦 في كذا مكان واليمن أقربها

يا إخوان ذُبّوا عن وطننا pic.twitter.com/558xB10QGj — #باري_القوس (@b_Alqaws) July 17, 2017

بينما قال المغرد سعيد‏ :” الامارات ممثله باذرعتها تتهم السعودية ودول الخليج بالارهاب الان بعد كشف الامور هل تعود السعودية “.

#قرقاش_يتهم_السعودية_بدعم_الارهاب الامارات ممثله باذرعتها تتهم السعوديه ودول الخليج بالارهاب

الان بعد كشف الامور هل تعود السعوديه — سعيد (@awx223344) July 17, 2017

ومن جانبه قال المغرد ” Fahad AlQahtani”من سمح له بالحديث عن السعودية واتهامها يجب ايقافه عند حده فلسنا ضعفاء ولا تابعين(من غيّب دبلوماسيتنا) #قرقاش_يتهم_السعودية_بدعم_الارهاب “.

من سمح له بالحديث عن السعوديه واتهامها

يجب ايقافه عند حده فلسنا ضعفاء ولا تابعين

(من غيّب دبلوماسيتنا) #قرقاش_يتهم_السعودية_بدعم_الارهاب pic.twitter.com/MkxzXrOSRY — Fahad AlQahtani (@f_7471) July 17, 2017

واللافت أن الشخصيات السعودية التي دأبت على مهاجمة قطر واتهامها بدعم الارهاب, في مساندة واضحة للإمارات أمثال سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي والكاتب محمد آل الشيخ لم يطلقا ولا تغريدة واحدة لاستنكار ما قاله قرقاش بل دفنا رأسيهما بالتراب كالنعام تماما.

كما رصدت وطن العديد من التعليقات التي هاجمت قرقاش بعد تطاوله على السعودية وإتهامه بها بدعم الارهاب, مثلما تطاول سابقا على قطر وإتهامها بالإرهاب.. وجاءت التعليقات على النحو التالي…

خبراء سياسيين من ضمنهم النفيسي كان يحذر كثيراً من سياسة الامارات ف المنطقة ومشروعها الذي يدعم الصهيونية .

#قرقاش_يتهم_السعودية_بدعم_الارهاب — موحّد🇸🇦 (@mm_ajed) July 17, 2017

قلنا لكم يالسعوديين انتوا بتكونون كبش الفدا اذا توهقوا اللي في ابوظبي .،#قرقاش_يتهم_السعوديه_بدعم_الارهاب pic.twitter.com/EQvM5DV76x — Mo #Qtr 🇶🇦 (@SpeakFreeQtr) July 17, 2017

#قرقاش_يتهم_السعودية_بدعم_الارهاب وبشكل علني في بريطانيا اليوم!

فضحت خطتهم باسقاط السعودية بنفسها.

هل عرف بن سلمان عدوه ام فات الاوان !؟ — Nasser 🇶🇦✋🏼 (@RayyaniAl_Thani) July 17, 2017

هل يجرؤ القحطاني وال الشيخ

بالرد على اتهامات قرقاش، أم أن مهمتهم مراقبة تغريدات العذبة وملاحقة تصريحاته ؟#قرقاش_يتهم_السعوديه_بدعم_الارهاب — عبدالله محمد الإبـي (@A_lemeny10) July 17, 2017

#قرقاش_يتهم_السعوديه_بدعم_الارهاب

و والله لو تملّصت الإمارات من الإرهاب وإغتسلت سبعاً إحداهما بـ زمزم لبقي قميصها يقطر دما من دماء الأبرياء — غَــمـام 🇶🇦 (@Ghammam_) July 17, 2017

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