أثار تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي , اتهم فيه بدعم الإرهاب, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, الامر الذي دفع النشطاء إلى تدشين هاشتاج حمل وسم #قرقاش_يتهم__بدعم_.

 

وتفاعل النشطاء مع الهاشتاج الذي رصدته “وطن” على “تويتر”, بعدما قال قرقاش.. ” لدينا جميعا مشكلة في تمويل دول الخليج للارهاب ولكن الفارق ان الحكومة #السعودية تدرك وتحاول معالجتها مع اعتذاري للحديث عن “.

وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً انبرى معها المغردين السعوديين لمهاجمة قرقاش الذي تطاول على المملكة حسب ما رصدت “وطن”, وقال الدكتور حزام الحزام معلقا على تصريحات قرقاش ” انكشف وجه الخبيث .. وانقلبت ابوظبي على الرياض عندما لسعتها النار .. نظرتي كانت بعيده “.

فيما قال المغرد #باري_القوس‏ ” الامارات أفسدت علاقة السعودية بقطر والآن استفردت بـالسعودية في كذا مكان واليمن أقربها.. يا إخوان ذُبّوا عن وطننا “.

بينما قال المغرد سعيد‏ :” الامارات ممثله باذرعتها تتهم السعودية ودول الخليج بالارهاب  الان بعد كشف الامور هل تعود السعودية “.

ومن جانبه قال المغرد ” Fahad AlQahtani”من سمح له بالحديث عن السعودية واتهامها يجب ايقافه عند حده فلسنا ضعفاء ولا تابعين(من غيّب دبلوماسيتنا)  “.

واللافت أن الشخصيات السعودية التي دأبت على مهاجمة واتهامها بدعم الارهاب, في مساندة واضحة للإمارات أمثال المستشار في الديوان الملكي والكاتب لم يطلقا ولا تغريدة واحدة لاستنكار ما قاله قرقاش بل دفنا رأسيهما بالتراب كالنعام تماما.

 

كما رصدت وطن العديد من التعليقات التي هاجمت قرقاش بعد تطاوله على السعودية وإتهامه بها بدعم الارهاب, مثلما تطاول سابقا على قطر وإتهامها بالإرهاب.. وجاءت التعليقات على النحو التالي…

 

 

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