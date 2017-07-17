أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان، ضبط شبكة تنشط في مجال الدعارة والإتجار بالأشخاص في “محلة القبة” بطرابلس.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة جرى معرفة الاشخاص المتورطين في هذه الشبكة، وتوقيفهم بعد مداهمة المنازل التي يستخدمونها وهم رجلان و 3 نساء من الجنسيّة اللبنانيّة، بالإضافة الى سيّدة من الجنسيّة السوريّة.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنّ أحدهم يسهل الدعارة لزوجتيه ولإبنته التي كان يُكرهها، منذ أن كانت قاصرة، على العمل في الدعارة لكسب المال.

واعترف شريكه أيضا بتسهيل الدعارة لزوجته وأنها كانت تدخل مع الزبائن أمام ناظريه وبوجود طفلها الرضيع.

وأشارت وسائلُ إعلام لبنانية إلى انّ التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد الشبكة.

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