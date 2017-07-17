تعليقاً على الضجة التي أثارتها “المودل” السعودية خلود اليافعي الجدل على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما ظهرت تتجول بملابس “مثيرة” في منطقة أشيقر شمال شرق العاصمة الرياض، قال المتحدث باسم فرع الرئاسة العامة لـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بمنطقة الرياض، محمد بن إبراهيم السبر، إن الهيئة قامت بإجراء ما يلزم حيال هذه المخالفة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.بحسب CNN

خلود نشرت عبر قناتها (ik.1994) على تطبيق سناب تشات، عدداً من المقاطع وهي تتجول في القرية التراثية بأشيقر خلال ساعات الصباح، الأمر الذي وجد فيه بعض روّاد تويتر إهانةً لتقاليد المملكة وعاداتها الاجتماعية، بينما احتفى البعض الآخر بفعل خلود الذي اعتبروه تعبيراً عن الحرية وبدايةً للانفتاح.

يشار إلى أن القرية التراثية بأشيقر تعد أحد المعالم السياحية الهامة في المنطقة الوسطى بالسعودية، حيث يتوافد إليها عشرات آلاف السياح سنوياً.

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