نفت إدارة قناة “العالم” الايرانية ما يتم تداوله من الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تنشر على حسابها المخترق منذ 6 أيام على تويتر.
وقالت القناة في خبر نشرته على موقعها الالكتروني إن المخترقين “السعوديين”-حسب قولها- نشروا على حساب القناة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, خبرا كاذبا حول اجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الايراني حسن روحاني والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني والتحدث عن امكانية انشاء قاعدة عسكرية ايرانية في قطر.
وأضافت القناة الايرانية في خبرها الذي أطلعت عليه “وطن”.. تم نشر هذه الأخبار الكاذبة من دون إرجاع الروابط إلى أخبار الموقع الرئيسي لقناة العالم (www.alalam.ir) ما يؤكد فبركة هذه المعلومات من قبل المخترقين والجهات التي تعمل معها.
وحسب ما قالت القناة الايرانية فإن المواقع والوكالات السعودية تتسابق في نشر هذه الأخبار الكاذبة رغم علمها أن الحساب مخترق منذ 6 أيام عبر مخترقين سعوديين ما يؤكد تواطؤ هذه المواقع السعودية مع المخترقين.
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تعليق واحد علي ““شاهد”: قناة العالم الإيرانية تنفي الأخبار المنسوبة لها على حسابها المخترق عبر “تويتر””
أغبياء ؟!،حتى وإن فرضنا جدلا أن المكالمة صحيحة؟!،وأن القاعدة الإيرانية أمرها منتهي؟!،فهل يقدم الأمر شيئا أو يؤخر؟!،أليس العراق التي لديها حدودا مع السعودية كلها قاعدة إيرانية؟!،والدليل أن قاسم سليماني يصل إلى بغداد ودون علم العبادي؟!،ثم أليس العبادي وحكومته لا يبرمون أمرا إلا لما يأذن خامنائي؟!،ثم أليس أذرع إيران من الحشد الشغبي وغيره هي على مرمى حجر من الحدود السعودية؟!،وقد سبق البعض من هذه الاذرع أن هددوا بالوصول إلى الرياض كفاتحين ؟!،انطلاقا من سوريا أو العراق أو اليمن؟!،ثم هب أن أمر القاعدة صحيح؟!،أليس أحرى بهم أن ينددوا بأبي ترامب؟!،كونه خذلهم وخدعهم؟!،فكيف بالقاعدة الأمريكية تتواءم مع أخرى إيرانية والمسافة بينهما مسافة السكة؟!،أهذا هو جزاء من حمَلوه حمل بعير من الأموال؟!،أليس الأحرى بهم أن يفكوا عندها الإرتباط بأمريكا ؟!،وبموجبه يطلبون استرجاع أموالهم التي مدت له بالمجان؟!،إنَها الغباوة؟!،وغياب الفطنة؟!،بفعل البطنة؟!،بطنة جعلتهم يفكرون بمعدتهم وبمؤخرتهم ؟!،لا بعقولهم؟!،فلا حول ولا قوة إلا بالله؟!.والحق أنه لو كان الأمر يتعلق بإيران حقا؟!،لقاطعوا أمريكا من زمان؟!،فقد اعترف وزير خارجيتهم سعود الفيصل أنَها سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب؟!،فهل العراق أقل شأنا من قطر؟!،العراق يسكتون عليه ؟!،أما قطر فهي الأرض المشاع؟!،الأرض البوار؟!،هي لمن يحييها؟!،حسب حكم الشرع في أرض البوار؟!،فلم عمدوا إلى إماتتها وإزهاق روحها بالمقاطعة والحصار؟!،لا؟!،بل الرسالة مفهومة؟!،العراق لديها من يدافع عنها من الرجال الغلاظ الشَداد؟!،كالعامري وسليماني وأبو يحي المهندس وقيس الخزعلي و الأعرجي وأوس الخفاجي وأبو عزرائيل والحرس الثوري؟!،أما قطر -حسب عقولهم الفارغة-فهي عزلاء من الأذرع والميليشيات الضاربة؟!،لذلك احتقروها؟!،فشنوا حربا شعواء عليها؟!،وهم يمنون أنفسهم أنها ستكون اللقمة السائغة؟!،لقمة سائغة تحولت إلى شوكة في حلقهم ؟!،شوكة رحلت آمالهم إلى بحر الظلمات؟!،فأصابهم اليأس والقنوط؟!،وجراء ذلك لم يبق لهم إلا ترويج أحاديث الإفك والبهتان؟!،قاتلهم الله أنَ يؤفكون؟!.