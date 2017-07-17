نفت إدارة قناة “العالم” الايرانية ما يتم تداوله من الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تنشر على حسابها المخترق منذ 6 أيام على تويتر.

وقالت القناة في خبر نشرته على موقعها الالكتروني إن المخترقين “السعوديين”-حسب قولها- نشروا على حساب القناة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, خبرا كاذبا حول اجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الايراني حسن روحاني والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني والتحدث عن امكانية انشاء قاعدة عسكرية ايرانية في قطر.

وأضافت القناة الايرانية في خبرها الذي أطلعت عليه “وطن”.. تم نشر هذه الأخبار الكاذبة من دون إرجاع الروابط إلى أخبار الموقع الرئيسي لقناة العالم (www.alalam.ir) ما يؤكد فبركة هذه المعلومات من قبل المخترقين والجهات التي تعمل معها.

وحسب ما قالت القناة الايرانية فإن المواقع والوكالات السعودية تتسابق في نشر هذه الأخبار الكاذبة رغم علمها أن الحساب مخترق منذ 6 أيام عبر مخترقين سعوديين ما يؤكد تواطؤ هذه المواقع السعودية مع المخترقين.

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