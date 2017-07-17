قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، إن حبوباً جنسيّة على شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغزو الأسواق البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن “الحبة التي يتم تهريبها من هولندا، تحتوي على مستويات عالية من المنشطات الجنسية، وهي مصنوعة على شكل وجه دونالد ترامب.”

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في السوق قوله، “هناك الكثير من حبوب الشهوة الجنسية في السوق، بأسماء وعلامات تجارية مختلفة، لكن هذه الحبة تختلف لأنها تشبه ترامب، لهذا السبب أصبحت شعبية وعليها طلب كبير”، متسائلا بقوله “من كان يظن أننا سنرى منشطات جنسية على شكل الرئيس الأمريكي”.

وتلاقي تلك الحبوب طلبًا شديدًا من قبل المستهلكين، في حين تباع الفئة الأولى منها بسعر 8 جنيهات استرلينية، أو ما يعادل 10 دولارت للحبة الواحدة.

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