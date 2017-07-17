تداول مستخدمو مواقع المواقع الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفنانة المعتزلة جيهان نصر مع زوجها رجل الأعمال السعودي سعود شربتلي.

وظهرت جيهان نصر أيضا في عدد من الصور بصحبة أبنائها الثلاثة، وبدت الابنة الصغرى قريبة الشبه بها، بينما أثارت جيهان إعجاب الجمهور بحجابها وجمالها الذي لم يتغير.

واعتزلت جيهان نصر الفن في عام 1997، وأعلنت زواجها من سعود شربتلي، ورغم أن اعتزالها صدم الجمهور إلا أن البعض توقع أن تعود فاتنة التسعينات للفن مرة أخرى، ولكنها استطاعت أن تثبت بعد 20 عاما أنها نجحت في بناء أسرة.

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