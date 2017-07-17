حذر علماء وكالة “ناسا” الفضائية من وقوع الكتل الإكليلية الشمسية، التي ستحدث في 17 يوليو/ تموز.

وفقا لبيانات خبراء، يمكن أن تؤدي الكتل إلى كوارث على الأرض ومنها الزلازل والفيضانات وثوران البراكين. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك مشاكل بالكهرباء والاتصالات.

وسيتعرض الاشخاص الحساسون للظواهر الجوية لتأثير الانفجار الشمسي. يمكن هذه الفئة من الناس أن يعاني من الصداع ويمكن أن يرتفع ضغطهم. ينصح الخبراء لهم بتخزين “المخدرات” وبعدم قضـاء وقت طويل في منطقة مفتوحة. وفق ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية..

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