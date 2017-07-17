طالبَ الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، العرب والمسلمين بالعلوّ على خلافاتهم ونسيان معاركهم الجانبية، معتبراً أنّ العجز العربي الذي نراه ونلمسه أمر طارئ لابد أن يزول.

وقال “القرضاوي” في سلسلةٍ تغريداتٍ نشرها على حسابه الرسميّ في “تويتر”: يجب أن يعلو العرب والمسلمون على خلافاتهم وينسوا معاركهم الجانبية ويقفوا صفا واحدا فإن المصائب يجمعن المصابين، فكيف بأم المصائب إسرائيل؟!”.

يجب أن يعلو العرب والمسلمون على خلافاتهم وينسوا معاركهم الجانبية ويقفوا صفا واحدا فإن المصائب يجمعن المصابين، فكيف بأم المصائب إسرائيل؟! — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 16, 2017

وأضافَ أنّ “الظروف المساعدة لإسرائيل – عالميا وإسلاميا وعربيا وفلسطينيا – لن تبقى إلى الأبد؛ فالدهر قُلَّب، والدنيا دول، (وتلك الأيام نداولها بين الناس)”.

الظروف المساعدة لإسرائيل – عالميا وإسلاميا وعربيا وفلسطينيا – لن تبقى إلى الأبد؛ فالدهر قُلَّب، والدنيا دول، “وتلك الأيام نداولها بين الناس” — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 17, 2017

وتابعَ القرضاوي: “كم أصيبت أمتنا من آفات وأمراض، في أدوار من التاريخ، حسب أعداؤها أن لن تبرأ منها؛ ولكنها خرجت منها كما يخرج الذهب من النار؛ أشد صفاء”.

كم أصيبت أمتنا من آفات وأمراض، في أدوار من التاريخ، حسب أعداؤها أن لن تبرأ منها؛ ولكنها خرجت منها كما يخرج الذهب من النار؛ أشد صفاء. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 17, 2017

وأكد أنّ “العجز العربي الذي نراه ونلمسه، ليس هو بالقدر الذي لا مهرب منه؛ إنما هو أمر طارئ لابد أن يزول”.

العجز العربي الذي نراه ونلمسه، ليس هو بالقدر الذي لا مهرب منه؛ إنما هو أمر طارئ لابد أن يزول. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 17, 2017

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