أثار النائب الكويتي في مجلس الأمة, رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية التركية النائب الدكتور جمعان الحربش, جدلاً واسعاً, في تغريدة علق فيها على كلمة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر احتلال مدينة القدس بـ”التحرير”, مؤكداً ان القدس عاصمة إسرائيل “الابدية”.
وسخر النائب الكويتي في تغريدته التي رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, من دول الحصار قائلاً ” إن وافقناكم أن حماس إرهابية وطاوعناكم في حصارها هل فيكم من يوقف هذا عند حده أو يجعله يدفع أي ثمن “.
إن وافقناكم أن حماس إرهابية وطاوعناكم في حصارها
هل فيكم من يوقف هذا عند حده أو يجعله يدفع أي ثمن
— د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) July 16, 2017
تغريدة الحربش جاءت تعليقا على تصريحات نتنياهو الذي قال حسب ما رصدت “وطن” في الفيديو المتداول ” قبل خمسون عاما, لم نحتل, بل حررنا ببطولة مقاتلينا وحب شعبنا القدس, مرة اخرى وحدت القدس وبناءً عليه أقول اليوم للعالم “.
وأضاف ” بصوت صافٍ وواضح.. القدس كانت وستبقى دوما عاصمة إسرائيل, المسجد الأقصى وحائط البراق سيبقون دائما تحت السيادة الإسرائيلية “.
وانهالت التعليقات على تغريدة النائب الكويتي إذ علق المغرد محمد الدلماني قائلاً ” المشكلة يا دكتور الكل يتهرب من مسؤوليته ويقول لماذا الفريق الثاني لا يقاوم.. يا بشر الأقصى ثالث المساجد وليس مسجد لحماس أو أردوغان !!!
المشكلة يا دكتور الكل يتهرب من مسؤوليته ويقول لماذا الفريق الثاني لا يقاوم
يا بشر الأقصى ثالث المساجد وليس مسجد لحماس أو أردوغان !!!
— محمد الدلماني (@AlDelmani73) July 16, 2017
بينما قال طرحي واقعي ” دكتور ركز على كمية الجهل والخنوع ..طبعا ناهيييك عن جيش من مخالفيك والغير محترمين الذين لا يملكون غير السب والرقص على بطولات كرتونية ! مغيبين “.
دكتور ركز على كمية الجهل والخنوع ..طبعا ناهيييك عن جيش من مخالفيك والغير محترمين الذين لا يملكون غير السب والرقص على بطولات كرتونية ! مغيبين
— طرحي واقعي (@kalm656) July 16, 2017
وقال محمد حجي ” شعوب مسلوبة الإرادة…. وقاحة لا تنتهي “.
شعوب مسلوبة الإرادة…. وقاحة لا تنتهي
— محمد حجي (@HegiMohamad) July 16, 2017
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تعليق واحد علي “نائب كويتي لـ”دول الحصار”: سأوافقكم الرأي أن حماس إرهابية وسأؤيد حصار قطر إذا شاهدتم هذا الفيديو”
يا هذا؟!،هم لا يريدون توقيفها عند حدها؟!،هم يريدون الوقوف معها عند حدها؟!،وعند حدودها التي رسمتها؟!،رسمتها بالدماء والأشلاء والتدمير والتهجير منتفعة من خيانة ذوي القربى وظلمهم؟!،هم يقولون جهرا أن رضى إسرائيل نور أعينهم؟!،دعك من قول أحد أطرافهم:انتو نور عنينا؟!،صدَق المصريون سذاجة أن المراد بالضمير أنتو هم؟!،لكن الضمير أنتو ضمير غير مستتر تقديره أبناء العم سام؟!،ولذلك قالوا عن جبشه مشيدين أنَه جيش عظيم؟!،كيف لا وهو الذي طار قاصفا غربا نحو ليبيا؟!،دون أن يقدر ولو مرة واحدة منذ1973 ليطير شرقا نحو غزة أو الضفة أو قدس الأقداس؟!،القوم تصهينوا فلم يعد يسمعون لأي منطق إلا منطقهم؟!،منطق الميوعة والانبطاح؟!،فلا قامت لهم قائمة الآن ومستقبلا؟!.