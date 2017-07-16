أثار النائب الكويتي في مجلس الأمة, رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية التركية النائب الدكتور جمعان الحربش, جدلاً واسعاً, في تغريدة علق فيها على كلمة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر احتلال مدينة القدس بـ”التحرير”, مؤكداً ان القدس عاصمة إسرائيل “الابدية”.

وسخر النائب الكويتي في تغريدته التي رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, من دول الحصار قائلاً ” إن وافقناكم أن حماس إرهابية وطاوعناكم في حصارها هل فيكم من يوقف هذا عند حده أو يجعله يدفع أي ثمن “.

إن وافقناكم أن حماس إرهابية وطاوعناكم في حصارها

هل فيكم من يوقف هذا عند حده أو يجعله يدفع أي ثمن pic.twitter.com/skgh1zjLv2 — د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) July 16, 2017

تغريدة الحربش جاءت تعليقا على تصريحات نتنياهو الذي قال حسب ما رصدت “وطن” في الفيديو المتداول ” قبل خمسون عاما, لم نحتل, بل حررنا ببطولة مقاتلينا وحب شعبنا القدس, مرة اخرى وحدت القدس وبناءً عليه أقول اليوم للعالم “.

وأضاف ” بصوت صافٍ وواضح.. القدس كانت وستبقى دوما عاصمة إسرائيل, المسجد الأقصى وحائط البراق سيبقون دائما تحت السيادة الإسرائيلية “.

وانهالت التعليقات على تغريدة النائب الكويتي إذ علق المغرد محمد الدلماني قائلاً ” المشكلة يا دكتور الكل يتهرب من مسؤوليته ويقول لماذا الفريق الثاني لا يقاوم.. يا بشر الأقصى ثالث المساجد وليس مسجد لحماس أو أردوغان !!!

المشكلة يا دكتور الكل يتهرب من مسؤوليته ويقول لماذا الفريق الثاني لا يقاوم يا بشر الأقصى ثالث المساجد وليس مسجد لحماس أو أردوغان !!! — محمد الدلماني (@AlDelmani73) July 16, 2017

بينما قال طرحي واقعي‏ ” دكتور ركز على كمية الجهل والخنوع ..طبعا ناهيييك عن جيش من مخالفيك والغير محترمين الذين لا يملكون غير السب والرقص على بطولات كرتونية ! مغيبين “.

دكتور ركز على كمية الجهل والخنوع ..طبعا ناهيييك عن جيش من مخالفيك والغير محترمين الذين لا يملكون غير السب والرقص على بطولات كرتونية ! مغيبين — طرحي واقعي (@kalm656) July 16, 2017

وقال محمد حجي ” شعوب مسلوبة الإرادة…. وقاحة لا تنتهي “.

شعوب مسلوبة الإرادة…. وقاحة لا تنتهي — محمد حجي (@HegiMohamad) July 16, 2017

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