أثار النائب الكويتي في مجلس الأمة, رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية التركية النائب الدكتور , جدلاً واسعاً, في تغريدة علق فيها على كلمة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر احتلال مدينة بـ”التحرير”, مؤكداً ان عاصمة “الابدية”.

 

وسخر النائب الكويتي في تغريدته التي رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”, من دول الحصار قائلاً ” إن وافقناكم أن حماس إرهابية وطاوعناكم في حصارها هل فيكم من يوقف هذا عند حده أو يجعله يدفع أي ثمن “.

 

تغريدة الحربش جاءت تعليقا على تصريحات نتنياهو الذي قال حسب ما رصدت “وطن” في الفيديو المتداول ” قبل خمسون عاما, لم نحتل, بل حررنا ببطولة مقاتلينا وحب شعبنا القدس, مرة اخرى وحدت القدس وبناءً عليه أقول اليوم للعالم “.

 

وأضاف ” بصوت صافٍ وواضح.. القدس كانت وستبقى دوما عاصمة إسرائيل, وحائط البراق سيبقون دائما تحت الإسرائيلية “.

 

وانهالت التعليقات على تغريدة النائب الكويتي إذ علق المغرد محمد الدلماني قائلاً ” المشكلة يا دكتور الكل يتهرب من مسؤوليته ويقول لماذا الفريق الثاني لا يقاوم.. يا بشر الأقصى ثالث المساجد وليس مسجد لحماس أو !!!

بينما قال طرحي واقعي‏ ” دكتور ركز على كمية الجهل والخنوع ..طبعا ناهيييك عن جيش من مخالفيك والغير محترمين الذين لا يملكون غير السب والرقص على بطولات كرتونية ! مغيبين “.

وقال محمد حجي ” شعوب مسلوبة الإرادة…. وقاحة لا تنتهي “.

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