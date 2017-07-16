أعلن ، تكفله بتكاليف انتقال حارس المنتخب العُماني من نادي “رينديج” الانجليزي ال ىنادي الهلال السعودي؛ استجابةً لطلب الجماهير.

 

وكتب الأمير السعوديّ على حسابه في تويتر: “جمهور الهلال يطالب بأن يكون #علي_الحبسي_هلالي، لذا أتكفل بإنتقال حارس منتخب الشقيقة @علي الحبسي لفريق الهلال”.

 

وقد وصل “الحسبي”، إلى مدينة ، تمهيدًا للانتقال إلى .

 

ومن المقرر أن يحصل الحارس العماني من الهلال على مبلغ 5.2 مليون يورو كرواتب سنوية لمدة 3 سنوات.

 

ونشرت جماهير الهلال، صورة للحبسي، فور وصوله للمطار، بالرياض، متوشحًا بألوان الفريق الزرقاء والبيضاء.

 

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