أعلن الأمير الوليد بن طلال، تكفله بتكاليف انتقال حارس المنتخب العُماني علي الحبسي من نادي “رينديج” الانجليزي ال ىنادي الهلال السعودي؛ استجابةً لطلب الجماهير.

وكتب الأمير السعوديّ على حسابه في تويتر: “جمهور الهلال يطالب بأن يكون #علي_الحبسي_هلالي، لذا أتكفل بإنتقال حارس منتخب سلطنة عمان الشقيقة @علي الحبسي لفريق الهلال”.

وقد وصل “الحسبي”، إلى مدينة الرياض، تمهيدًا للانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

ومن المقرر أن يحصل الحارس العماني من الهلال على مبلغ 5.2 مليون يورو كرواتب سنوية لمدة 3 سنوات.

ونشرت جماهير الهلال، صورة للحبسي، فور وصوله للمطار، بالرياض، متوشحًا بألوان الفريق الزرقاء والبيضاء.

Also published on Medium.