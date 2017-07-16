كشفت “إيمان الخميسي” وكيلة أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد في تونس ومصر، أنّ “لمعلم” على علاقة عاطفية بفتاة تونسية منذ فترة، وغالبا ستكون زوجته، وفق تعبيرها.

جاءت تصريحات “الخميسي” خلال استضافتها في برنامج “Jawhara by night” على إذاعة “جوهرة” التونسيّة، حيث أشارت إلى أن “لمجرد” عبر عن رغبته في احياء حفل فني في تونس بعد عرض أول يحييه في المغرب، وذلك اثر صدور قرار رفع حظر السفر عنه.

وأضافت أن لمجرد سيقوم يوم الأحد القادم بتصوير أغنيته الجديدة وهي مغربية من ألحانه وكلماته.

وأوضحت أن النجم المغربي مازال في باريس قيد السراح الشرطي، ولا يمكنه مغادرة فرنسا إلا بعد الحكم النهائي.

واستفز خبر ارتباط سعد لمجرد بفتاة تونسية معجباته المغربيات. وأظهرت صفحات فيسبوكية خاصة بمعجبي لمجرد، أن علاقة بعض المعجبات بنجمهنّ المفضل وصلت إلى حد “التعلق المرضي”، حيث لم يتقبلن فكرة ارتباطه أصلا، في حين انتقده آخرون بسبب تفكيره الزواج بفتاة غير مغربية.

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