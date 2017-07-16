قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بحبس الشيخ عبد الله السالم الصباح، لثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالإساءة إلى الذات الأميرية وعدد من الشخصيات في الدولة.

وبحسب صحيفة “القبس”، كان من ضمن المتقدمين ببلاغات ضد المتهم، رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح، والشيخ محمد العبد الله الصباح.

وكانت محكمة كويتية قررت، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، سجن الشيخ عبد الله سالم الصباح لثلاث سنوات، لقيامه بإهانة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأفراد أخرين من الأسرة الحاكمة.

والشيخ عبد الله الصباح هو أحد أحفاد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح، الأخ غير الشقيق للأمير الحالي لدولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ويعتبر القانون الكويتي التعدي على الذات الأميرية تهمة، يحاكم عليها بالسجن الفعلي، من تثبت بحقه التهمة؛ حتى ولو كان المتهم أحد أفراد العائلة الحاكمة، كما حدث أكثر مرة، في أوقات سابقة.

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