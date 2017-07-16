أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “”, للمطرب الياباني الشهير “جاسيا” وهو يغني داخل مسجد في , الامر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

 

وظهر المطرب الياباني حسب ما رصدت “وطن” وهو يغني داخل ساحات مسجد الشيخ زايد, حسب ما نشر حساب “نحو الحرية” على “تويتر”, ويتراقص شمالاً ويمنياً.

وفجر الفيديو جدلاً واسعاً على “تويتر” إذ انهالت التعليقات الساخرة من سياسة الذين يحاولون تشويه صورة الاسلام بسياساتهم.

 

وجاءت التعليقات على النحو التالي..

 

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