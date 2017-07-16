أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, للمطرب الياباني الشهير “جاسيا” وهو يغني داخل مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي, الامر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

وظهر المطرب الياباني حسب ما رصدت “وطن” وهو يغني داخل ساحات مسجد الشيخ زايد, حسب ما نشر حساب “نحو الحرية” على “تويتر”, ويتراقص شمالاً ويمنياً.

المطرب الياباني "جاسيا" يغني في داخل جامع الشيخ زايد في #أبوظبي هذا هو الإسلام الذي يريده ابن زايد pic.twitter.com/eobEcSHeVH — نحو الحرية (@hureyaksa) July 16, 2017

وفجر الفيديو جدلاً واسعاً على “تويتر” إذ انهالت التعليقات الساخرة من سياسة أبناء زايد الذين يحاولون تشويه صورة الاسلام بسياساتهم.

وجاءت التعليقات على النحو التالي..

حريه ياولد الحلال شفيك انت😂 — Abdulaziz Al-Yahri (@dimrode) July 16, 2017

وأين هم المسلمين !! إن كان هناك مسلمين أصلا من هذه الحملات الممنهجة التي يحارب فيها الله ورسوله !! أصبح الناس لا يبالون حتى عم الفساد . — فادي نضال (@wadahalsyrie) July 16, 2017

لولا خنوع وذل مسلمي هاته المنطقة لما تجرأ الدواويث والمخنثين في نشر الفسق والرذيلة ..عصر الذل — راغب سمير (@klachnikov3) July 16, 2017

عملتها المطربة ريهانا وهي لابسة صليب pic.twitter.com/5QenHKPnOS — سحطل (@saudi05050) July 16, 2017

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