أثار عرض وصلة للراقصة “صافيناز”, على يافطة مضيئة, فوق مأذنة في العاصمة المصرية “”, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل وفق ما رصدته “وطن”, فقد ظهرت الراقصة في على يافطة مضيئة, فوق مأذنة أحد مساجد القاهرة الامر الذي أثار جدلاً واسعاً ودفع المواطنين المصريين لاستهجان واستنكار الفعلة وسط غياب تام لدور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المصرية.

وضجت مواقع التواصل بالتعليقات الساخطة من سياسة النظام المصري, حسب ما رصدت “وطن”, معتبرين ما يجري بالحرب على الاسلام.. وجاءت التعليقات على النحو التالي..

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