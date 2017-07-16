أثار عرض وصلة رقص للراقصة “صافيناز”, على يافطة مضيئة, فوق مأذنة مسجد في العاصمة المصرية “القاهرة”, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل وفق ما رصدته “وطن”, فقد ظهرت الراقصة في وصلة رقص على يافطة مضيئة, فوق مأذنة أحد مساجد القاهرة الامر الذي أثار جدلاً واسعاً ودفع المواطنين المصريين لاستهجان واستنكار الفعلة وسط غياب تام لدور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المصرية.

هو ده الإسلام المعتدل .. كده نقاوم الإرهاب .. كفاية تطرف وتشدد وتنطع .. عظمة على عظمة يا مصر ! pic.twitter.com/25JYvt1bB1 — موسى العمر (@MousaAlomar) July 16, 2017

وضجت مواقع التواصل بالتعليقات الساخطة من سياسة النظام المصري, حسب ما رصدت “وطن”, معتبرين ما يجري بالحرب على الاسلام.. وجاءت التعليقات على النحو التالي..

حرب على الاسلام — سالم بن ابراهيم (@SBARLEMK89) July 16, 2017

على مصر السلااااام تشييع علني — أبو عذاب (@fajerrslan) July 16, 2017

ما هذا يا مصر ! ماعادت ام الدنيا !!! …. وما عدت كنانة الله في أرضه!!!!! — جنيد الضاهر (@junied_aldaher) July 17, 2017

وهل بقا احترام للمسجد بعد ان تم تسيسه وتفريغ قوة المسجد وجعله مصلي فقط — حزام الثنيان (@smx855) July 16, 2017

اللهم أرنا في الحكومات يوم اسود — hussain000 (@fhd63098395) July 16, 2017

لعنة الله على السيسي وكل من ايده ودعمه — سراج الأقصى (@Aqsa1200) July 16, 2017

وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء ، — محمد المالكي (@MuhamedAlmalki) July 16, 2017

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