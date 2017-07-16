لقيت ملكة الجمال السابقة بريطانيا، سكاي أوليفيا ميتشل، البالغة من العمر 18 عامًا مصرعها، واصيبت صديقتها وسائق السيارة الأُخرى بجروح، في حادث سير مروع، شمال غرب بريطانيا.

ووقع الحادث أثناء قيادة “سكاي” سيارتها، ومعها صديقتان، واصطدمت بسيارة على طريق بالقرب من قرية “بوتل”.

وأوضحت متحدثة باسم شرطة منطقة كمبريا التي شهدت الواقعة: “إن الضباط المدربين تدريبًا خاصًا يدعمون الأسر في هذا الوقت، ودعت الشهود إلى تقديم أي معلومات عن الحادث.

وقالت عائلة سكاي إنها كانت فتاة جميلة وتحظى بحب الجميع وكانت تجمع المال لمختلف الجمعيات الخيرية.



وفازت “سكاي” بلقب ملكة جمال الشمال الغربي في بريطانيا عام 2014، وبعد ذلك بعام واحد نظمت حملة لمكافحة الاعتداء على الناس، بعد تعرضها لمضايقات بسبب مظهرها.

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