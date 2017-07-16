أثارت تصريحات السفير القطري مبارك الخيارين, سفير النوايا الحسنة, حول الأزمة الخليجية والهجوم الاماراتي المنظم على دولة قطر, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل, وصل إلى حد “الشتائم” والخوض في الاعراض كما رصدت “وطن” من تعليقات إماراتية على “تويتر”.

وهاجم السفير القطري مجلس التعاون الخليجي قائلاً إن هذا المجلس لا يعنينا – كقطريين الآن- ، حيث كان الهدف من تكوينه هو حفظ الأمن لدول الخليج ، أما نحن في قطر فكل التهديدات تأتينا من دول مجلس التعاون ..منذ عام 1996 و2014 والآن.. ولذلك فهذا المجلس لا يعنينا في شيء

وحول الهجوم الإماراتي المنظم على قطر قال الخيارين في تصريحاته لقناة “تي ار تي التركية”: الإماراتيين كانوا يعملون خدما عندنا في قطر قبل ظهور النفط عندهم “..

وتابع: لذلك هم يعانون من عقدة النقص هذه تجاه قطر، حيث دائما ما ينظرون إلى التقدم القطري بعين “النقص” على حسب قوله ، وأضاف: ولكننا دائما نحن الأسياد.

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