كشفت الشرطة السعودية تفاصيل واحدة من الجرائم التي هزت المجتمع السعودي يوم الجمعة بعد إقدام شاب على والدته وشقيقته وطفليها بآلة حادة خلال نومهم بإحدى القرى التابعة للمدينة المنورة.

وقالت الشرطة إن الشاب الثلاثيني اعترف أنه قتل والدته وشقيقته وطفليها وهم نيام بعد أن “رأى رؤيا بأنه يدخلهم الجنة” مشيرة إلى أن الشاب ثبت أنه يعاني اعتلالات نفسية وتنتابه حالات هلوسة بسبب تعاطيه عقارا مخدرا.

وأوضحت أن القاتل قام بإبلاغ الشرطة مساء الجمعة بأنه عثر على والدته الثمانينية وشقيقته الأربعينية وطفليها 4 و2 سنوات متوفين داخل المنزل بعد عودته من الخارج وفقا لما نقلته صحف سعودية.

وأضافت الشرطة في بيان رسمي أن الارتباك كان باديا على الشاب خلال تبليغه عن الواقعة ولذلك جرى توقيفه على الفور.

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