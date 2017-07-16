أقدم شاب سودانيّ على قتل والده خنقا، نتيجة نقاشات دينية، في ضاحية “الحاج يوسف” شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن شابا متشددا دخل في نقاشات دينية مع والده، تسببت في خلافات أسرية دفعت الشاب البالغ من العمر 22 عاما إلى قتل والده.

وبناءا على التحريات تم القبض على الشاب وشقيقه، بعد الاشتباه بتورطهما في قتل والدهما.

وأفادت صحيفة “التيار” أنه بعد التحقيق معهما انهارا وسجلا اعترافا بارتكاب الجريمة.

ووفقا للصحيفة فإن الشاب الموقوف على ذمة الجريمة كان كثيرا ما يدخل في نقاشات مع والده القتيل بخصوص مشاهدة التلفاز، وتطوّرت النقاشات لخلافات أسرية، حيث قام الشاب بتخدير أفراد الأسرة بمادة منومة ثم قام بخنق والده بوسادة (بمخدة) حتى الموت.

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