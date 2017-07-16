أثار الكاتب السعودي , جدلاً واسعاً, على مواقع التواصل الاجتماعي, بعدما تطاول على أمير الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح, الامر الذي دفع النشطاء إلى تدشين هاشتاغ حمل وسم .

 

وقال آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل “تويتر”, في تعليقه على تصريحات أدلى بها الاعلامي القطري عبد الله العذبة عن غزو الكويت :” كلام عبدالله العذبة في عن موقف الملك فهد البطولي والاخوي مع الكويت، يجب ان يتصدى له صباح الاحمد اذا كان فيه ذرة من وفاء وفروسية واباء “.

ولم يدرك آل الشيخ المقرب من أنه بهذه التغريدة تطاول على أمير الكويت, في الوقت الذي حاول خلالها أن يحرج العذبة الا أنه وقع الفخ الذي نصبه للإعلامي القطري بهدف إثارة الفتن وتأجيج الشارع الخليجي ضد ورموزها.

 

وتفاعل النشطاء مع هاشتاج #ال_الشيخ_يسيي_للشيخ_صباح ليقترح المغرد “ديناصور الكويت”, أن يقوم السفير الكويتي في الرياض الشيخ ثامر الصباح برفع قضية واحتجاج دبلوماسي على محمد آل الشيخ.

كما رصد حساب “mishkat”, تطاول سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي, على أمير الكويت في تغريدة على “تويتر”… هذا ما جاء فيها..

ومن جانبه علق المغرد عيسى بن ربيعه  قائلاً ” #آل_الشيخ_يسيئ_للشيخ_صباح .. أساء للكويت من قبل ووصف بنات المملكة بالدعارة #قذف_محمد_آل_الشيخ_للسعوديات ولم يُحاسب ، فتمادى  “.

بينما علق حساب “كويتي” على تطاول آل الشيخ قائلاً ” محشوم يا طويل العمر فما ضر اسم صباح الاحمد ما ضرة نباح كلاب ال الشيخ “.

“كويتي حر” رد هو الاخر على تطاول آل الشيخ بالقول “الكويت اعلنت حيادها لكن بعض الجهلة يا تكون معاي او ضدي ، الكويت بلد مستقل لا ال الشيخ ولا اكبر منه يملي عليها شيء “.

واللافت كان تعليق علي عبدالله الخميس‏ النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي قائلاً ” محمد آل شيخ أنت لا تقل فتنةٌ عن عبدالحميد دشتي كلاكما وقود نار فدشتي أخذ نصيبه منا ومنتظرين الأشقاء في يأخذوا حقنا وحق قائدنا صباح “.

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