أثار الكاتب السعودي محمد آل الشيخ, جدلاً واسعاً, على مواقع التواصل الاجتماعي, بعدما تطاول على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح, الامر الذي دفع النشطاء إلى تدشين هاشتاغ حمل وسم #ال_الشيخ_يسيي_للشيخ_صباح.

وقال آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل “تويتر”, في تعليقه على تصريحات أدلى بها الاعلامي القطري عبد الله العذبة عن غزو الكويت :” كلام عبدالله العذبة في الجزيرة عن موقف الملك فهد البطولي والاخوي مع الكويت، يجب ان يتصدى له صباح الاحمد اذا كان فيه ذرة من وفاء وفروسية واباء “.

كلام عبدالله العذبه في الجزيرة عن موقف الملك فهد البطولي والاخوي مع الكويت،يجب ان يتصدى له صباح الاحمد اذا كان فيه ذرة من وفاء وفروسية واباء — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) July 16, 2017

ولم يدرك آل الشيخ المقرب من أبناء زايد أنه بهذه التغريدة تطاول على أمير الكويت, في الوقت الذي حاول خلالها أن يحرج العذبة الا أنه وقع الفخ الذي نصبه للإعلامي القطري بهدف إثارة الفتن وتأجيج الشارع الخليجي ضد قطر ورموزها.

وتفاعل النشطاء مع هاشتاج #ال_الشيخ_يسيي_للشيخ_صباح ليقترح المغرد “ديناصور الكويت”, أن يقوم السفير الكويتي في الرياض الشيخ ثامر الصباح برفع قضية واحتجاج دبلوماسي على محمد آل الشيخ.

نتمنى من السفير الكويتي في الرياض الشيخ ثامر الصباح رفع قضية واحتجاج دبلوماسي على المرتزق محمد آل الشيخ#آل_الشيخ_يسيئ_للشيخ_صباح — ديناصور الكويت🇰🇼 (@Kuwait_okk) July 16, 2017

كما رصد حساب “mishkat”, تطاول سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي, على أمير الكويت في تغريدة على “تويتر”… هذا ما جاء فيها..

والمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني يشتم الشيخ صباح والشعب الكويتي اليوم أيضا في بيت شعر #آل_الشيخ_يسيئ_للشيخ_صباح pic.twitter.com/8NlCToSfqa — mishkat (@q8i4everq8i) July 16, 2017

ومن جانبه علق المغرد عيسى بن ربيعه قائلاً ” #آل_الشيخ_يسيئ_للشيخ_صباح .. أساء للكويت من قبل ووصف بنات المملكة بالدعارة #قذف_محمد_آل_الشيخ_للسعوديات ولم يُحاسب ، فتمادى “.

#آل_الشيخ_يسيئ_للشيخ_صباح

أساء للكويت من قبل ووصف بنات المملكة بالدعارة #قذف_محمد_آل_الشيخ_للسعوديات ولم يُحاسب ، فتمادى . pic.twitter.com/0DC5k74F9P — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) July 16, 2017

بينما علق حساب “كويتي” على تطاول آل الشيخ قائلاً ” محشوم يا طويل العمر فما ضر اسم صباح الاحمد ما ضرة نباح كلاب ال الشيخ “.

محشوم يا طويل العمر فما ضر اسم صباح الاحمد ما ضرة نباح كلاب ال الشيخ #ال_الشيخ_يسيي_للشيخ_صباح pic.twitter.com/ewJD9sEYTU — كويتي (@kuwaity19855) July 16, 2017

“كويتي حر” رد هو الاخر على تطاول آل الشيخ بالقول “الكويت اعلنت حيادها لكن بعض الجهلة يا تكون معاي او ضدي ، الكويت بلد مستقل لا ال الشيخ ولا اكبر منه يملي عليها شيء “.

الكويت اعلنت حيادها لكن بعض الجهلة يا تكون معاي او ضدي ، الكويت بلد مستقل لا ال الشيخ ولا اكبر منه يملي عليها شيء #ال_الشيخ_يسيي_للشيخ_صباح — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) July 16, 2017

واللافت كان تعليق علي عبدالله الخميس‏ النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي قائلاً ” محمد آل شيخ أنت لا تقل فتنةٌ عن عبدالحميد دشتي كلاكما وقود نار فدشتي أخذ نصيبه منا ومنتظرين الأشقاء في السعودية يأخذوا حقنا وحق قائدنا صباح “.

محمد آل شيخ أنت لا تقل فتنةٌ عن عبدالحميد دشتي كلاكما وقود نار فدشتي أخذ نصيبه منا ومنتظرين الأشقاء في السعودية يأخذوا حقنا وحق قائدنا صباح — علي عبدالله الخميس (@alkhameeslaw) July 16, 2017

#ال_الشيخ_يسيي_للشيخ_صباح تغريده ساقطه من شخص سفيه لا يعي ما يقول فهل يضير الشيخ صباح النجم الزاخر في السماء عويل ذوات الاربع؟ #الكويت #قطر pic.twitter.com/wmx6vBx0nl — The Red Tide🇶🇦 (@aaasss11739) July 16, 2017

هو بوق صهيوني فقد سبق وتهجّم على عمان وباكستان وتركيا والكويت بينما يُمجِّد أمريكا؛ والهدف تحجيم دور بلاد الحرمين!#ال_الشيخ_يسيي_للشيخ_صباح pic.twitter.com/JHwV8l1iXw — #رجل_هيئة (@KSA_620) July 16, 2017

الجاهل لم يقرأ تاريخ قطر والكويت

الاخاء والجيرة الضاربة في اعماق التاريخ ، ويحاول تحريف مقصد العذبة لارضاء #ابوظبي #آل_الشيخ_يسيئ_للشيخ_صباح pic.twitter.com/yXo21cluQo — عبدالله محمد الإبـي (@A_lemeny10) July 16, 2017

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