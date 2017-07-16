قال الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي, استاذ العلاقات الدولية والاعلام, إن خسرت حليفا قويا في الساحتين الإعلامية والدولية لتجامل ولي عهد فقط.

 

وأضاف المنهالي في تغريدة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”, “خسرت السعودية حليفا قويا في الساحتين الاعلامية والدولية, لتجامل #محمد_بن_زايد … خسرت ولن تكسب من “.

وتابع المنهالي في تغريدة اخرى ” خسرت السعودية إرث أجيال كثيرة في لحظة جنون انتصر فيها حب السيطرة والحكم على العقل والأخوة الجري وراء عيال زايد لن ينفعهم أبداً “.

 

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