قال الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي, استاذ العلاقات الدولية والاعلام, إن السعودية خسرت حليفا قويا في الساحتين الإعلامية والدولية لتجامل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد فقط.

وأضاف المنهالي في تغريدة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”, “خسرت السعودية حليفا قويا في الساحتين الاعلامية والدولية, قطر لتجامل #محمد_بن_زايد … خسرت قطر ولن تكسب من عيال زايد “.

وتابع المنهالي في تغريدة اخرى ” خسرت السعودية إرث أجيال كثيرة في لحظة جنون انتصر فيها حب السيطرة والحكم على العقل والأخوة الجري وراء عيال زايد لن ينفعهم أبداً “.

خسرت #السعودية إرث أجيال كثيرة في لحظة جنون انتصر فيها حب السيطرة والحكم على العقل والأخوة

الجري وراء #عيال_زايد لن ينفعهم أبداً — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) July 16, 2017

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