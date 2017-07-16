قارن ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية، بين “عداوة” اسرائيل لبلاده في الماضي من جهة، والأزمة التي تعيشها المملكة ودول خليجية أخرى مع قطر من جهة أخرى، واصفاً الدوحة – من دون أن يسميها – بأنها أشد كرها لهم من اسرائيل.

وقال السبهان السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “في الماضي نشتكي من عداوة اسرائيل والان اصبح اخوة لنا اشد كرها وحربا علينا منها، مجازر تهجير تنكيل اعلام مدسوس واثارة فتن ( نعيب زماننا،،،،)”

في الماضي نشتكي من عداوة اسرائيل والان اصبح اخوة لنا اشد كرهاوحربا علينا منها، مجازر تهجير تنكيل اعلام مدسوس واثارة فتن( نعيب زماننا،،،،) — ثامر السبهان (@thamersas) July 15, 2017

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد قال الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان إن “هناك مبادئ أساسية يجب أن تلتزم بها جميع الدول بما فيها قطر، كعدم دعم وتمويل الإرهاب، اضافة الى عدم دعم التطرف وعدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة”، معبراً عن أمله في حل هذه الأزمة داخل البيت الخليجي.

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