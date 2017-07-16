أدت اشتباكات عنيفة وقعت, الأحد, بين الشرطة المصرية وسكان جزيرة “الوراق” بنيل القاهرة إلى سقوط قتيل وإصابة العشرات بينهم رجال أمن. حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

عاجل | وكالة أنباء الشرق الأوسط: إصابة 28 من الشرطة المصرية في اشتباكات مع أهالي الوراق — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) July 16, 2017

وقال محمد عبد المعبود، أحد سكان جزيرة الوراق، إن القتيل من سكان الجزيرة وإن من بين المصابين امرأتان أصيبت إحداهن بطلق خرطوش في الصدر

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الشرطة توجّهت إلى الجزيرة لإزالة تعديات على أرض مملوكة للدولة وإن السكان اشتبكوا معها. وأضافت أن 31 من رجال الشرطة أصيبوا بطلقات خرطوش، بينهم مساعد مدير أمن الجيزة.

مقتل مواطن خلال اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن في جزيرة الوراق لرفضهم هدم منازلهم pic.twitter.com/ByialoCgyG — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 16, 2017

ونشرت مواقع إخبارية محلية صوراً لقنابل غاز مسيل للدموع قالت إن الشرطة استخدمتها في الاشتباكات.

فيديو لتشييع جنازة المواطن سيد طفشان الذي قتل برصاص قوات الأمن قبل قليل في جزيرة #الوراق في #الجيزة pic.twitter.com/uNkPaTXUvO — Amr Elqazaz (@amrsalama) July 16, 2017

وقد ألقت الشرطة القبض على عدد من الأهالي بعد تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، فيما تشهد المنطقة تشديدا أمنيا وانتشارا مكثفا لسيارات الشرطة.

الأطفال لم يسلموا من بطش قوات الأمن في #جزيرة_الوراق بالجيزة !#مكملين pic.twitter.com/mA3aH0ZiE4 — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) July 16, 2017

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