أدت عنيفة وقعت, الأحد, بين الشرطة المصرية وسكان جزيرة “الوراق” بنيل إلى سقوط قتيل وإصابة العشرات بينهم رجال أمن. حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وقال محمد عبد المعبود، أحد سكان ، إن القتيل من سكان الجزيرة وإن من بين المصابين امرأتان أصيبت إحداهن بطلق خرطوش في الصدر

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الشرطة توجّهت إلى الجزيرة لإزالة تعديات على أرض مملوكة للدولة وإن السكان اشتبكوا معها. وأضافت أن 31 من رجال الشرطة أصيبوا بطلقات خرطوش، بينهم مساعد مدير أمن الجيزة.

ونشرت مواقع إخبارية محلية صوراً لقنابل غاز مسيل للدموع قالت إن الشرطة استخدمتها في الاشتباكات.

وقد ألقت الشرطة القبض على عدد من الأهالي بعد تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، فيما تشهد المنطقة تشديدا أمنيا وانتشارا مكثفا لسيارات الشرطة.

 

 

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