هاجم الاعلامي القطري الشهير أحمد السليطي, ضاحي خلفان نائب رئيس قائد شرطة دبي, والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, على خلفية التصريحات والتغريدات التي يهاجم فيها ليل نهار الدوحة.

وقال السليطي الذي كان يتحدث خلال مقابلة مع تلفزيون قطر حسب ما رصدت “وطن” على “تويتر”:” ضاحي خلفان لديه منصب رسمي في دبي وإن “تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمن الأفضل تركه لأنه سيضل يلهث” !!

ضاحي خلفان إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمن الأفضل تركه لأنه سيضل يلهث pic.twitter.com/eYDb1wXzi3 — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) July 14, 2017

ويخصص خلفان حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتطاول على قطر وقيادتها والخوض في الأعراض, الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الفترة الاخيرة في خضم الازمة الخليجية الراهنة.

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