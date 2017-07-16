هاجم الاعلامي القطري الشهير , نائب رئيس قائد شرطة , والمقرب من ولي عهد , على خلفية التصريحات والتغريدات التي يهاجم فيها ليل نهار .

 

وقال السليطي الذي كان يتحدث خلال مقابلة مع تلفزيون حسب ما رصدت “وطن” على “”:” ضاحي خلفان لديه منصب رسمي في دبي وإن “تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمن الأفضل تركه لأنه سيضل يلهث” !!

ويخصص خلفان حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتطاول على قطر وقيادتها والخوض في الأعراض, الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الفترة الاخيرة في خضم الازمة الخليجية الراهنة.

 

 

Also published on Medium.