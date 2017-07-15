زعمت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، أن تنظيم “داعش” الإرهابي، هو من أعطى الأوامر لمنفذ عملية الطعن، التي جرت في منتجع “الغردقة” السياحي في مصر.

وكان شابا قد طعن عدد من السياح الأجانب في مدينة الغردقة بمحافظة “البحر الأحمر”، أمس الجمعة، وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين ألمانيتين، وإصابة أربعة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني مصري قوله إن منفذ عملية الطعن، كان عضوا في تنظيم “داعش”، وكان على اتصال مع إرهابيين آخرين.

ولم تؤكد السلطات المصرية حتى الآن هذه المعلومات بصورة رسمية، واكتفت وزارة الداخلية بالقول إن منفذ العملية يبلغ من العمر 28 عاما، ولم يكن له أي سجلات إجرامية سابقة، سواء سياسية أو جنائية.

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