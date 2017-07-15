حيّا الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشعب التركي، في الذكرى الأولى لفشل الانقلاب العسكري في تركيا، التي صادفت السبت.

وكتب “القرضاوي” على حسابه في “تويتر”: “في ذكرى فشل الانقلاب العسكري في تركيا؛ نحيي الشعب التركي الجسور بكل فئاته وقيادته الرشيدة الذين تصدوا للانقلابيين وحافظوا على مكتسبات الحرية”.

في ذكرى فشل الانقلاب العسكري في تركيا؛ نحيي الشعب التركي الجسور بكل فئاته وقيادته الرشيدة الذين تصدوا للانقلابيين وحافظوا على مكتسبات الحرية — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 15, 2017

وشهدت المدن التركية، احتفالات ومسيرات حاشدة في الذكرى الأولى للتصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها منظمة فتح الله غولن الإرهابية في 15 تموز/يوليو 2016.

ونزلت الجماهير في مختلف المدن بعموم البلاد إلى الساحات للمشاركة في اعتصامات “صون الديمقراطية”، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وحمل المشاركون العلم التركي، ورددوا هتافات منددة بالانقلابيين، خلال المسيرات والاحتفالات فيما صدحت المآذن بالأذكار.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وتصدى المواطنون في الشوارع للانقلابيين، إذ توجهوا بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بالمدينتين، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

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