أثارَ مقطع فيديو، نشره أحدُ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ، جدلاً واسعاً، بعد أن أظهرَ قيام كلبٍ بوليسي، بمهاجمةٍ رجلٍ مطلوبٍ للشرطة الأمريكية، في مدينة “سان دييغو” بولاية كاليفورنيا.

وبحسب ما يُبيّن الفيديو، فإنّه على الرّغم من كون الرجل ذو البشرة السوداء، مقيداً بالأصفاد من يديه، إلا أنّ الكلب هاجمه، وغرز أنيابه في ذراعه الأيسر لما يزيدُ عن 30 ثانية، فيما اعتُبر استخداماً للقوة المُفرِطة من جانب الشرطة التي حاول عناصُرها إبعادَ الكلب عن الرّجل المُعتقل دون جدوى.

وأشار بعضُ شهود العيان بحسب ما ذكرَ موقع صحيفة “theepochtimes” إلى انّ الرجل كان يتصرّف بشكل غير طبيعيّ قبيل القبض عليه، كما انه اعتدى على سائق سيارة اجرة وحاول سرقة دراجة نارية.

وقالت عمة المشتبه فيه انه كان مشرّداً ويعيشُ في الشوارع، ولديه تاريخ من قضايا الصحة العقلية.بينما حظي الفيديو بما يزيد عن 2 مليون مشاهدة حتّى لحظة إعداد وطن لهذا الخبر.

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