كشف الصحافي التركي محمد أجيت في مقال نشره استند فيه إلى تصريحات رسمية وغير رسمية لمسؤولين أتراك أن هناك دولة عربية مولت محاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي.
وقال أجيد إنه اعتمد في ما نشره على تصريحات لمصادر استخباراتية تركية عن أن الإمارات هي من مولت محاولة الانقلاب، لافتا إلى أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي اتصل بالرئيس التركي أردوغان، بعد أحداث “غيزي” خلال زيارة خارجية مؤكدًا له أن الإمارات يمكنها استضافته إذا أراد الخروج من تركيا.
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تعليق واحد علي ““فيديو”: مصادر استخباراتية تكشف عن ضلوع الإمارات في محاولة “انقلاب تركيا””
خنازير زايد بن سلطان وعلى رأسهم المثلي والشاذ والمفعول فيه شمعون بن زايد… .حاشامحمدا…. مولوا العملية الانقلابية الفاشلة من دولار الى ملايين الدولارات..وجهزوا الانقلابيين بالسلاح..وكل العتاد الحربي واللوجيستي والبشري والمالي لأنجاح الانقلاب..لكن الله كان بالمرصاد وأفشل انقلابهم وأسقط ورق التوت عن عورتهم القبيحة…وفضحهم كما تفضح العاهرة التي تدعي الشرف…خنازير زايد ابلس الأباليس أكرمكم الله