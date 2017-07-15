كشف الصحافي التركي محمد أجيت في مقال نشره استند فيه إلى تصريحات رسمية وغير رسمية لمسؤولين أتراك أن هناك دولة عربية مولت محاولة في تركيا العام الماضي.

 

وقال أجيد إنه اعتمد في ما نشره على تصريحات لمصادر استخباراتية تركية عن أن هي من مولت محاولة الانقلاب، لافتا إلى أن ولي عهد اتصل بالرئيس التركي أردوغان، بعد أحداث “غيزي” خلال زيارة خارجية مؤكدًا له أن يمكنها استضافته إذا أراد الخروج من تركيا.

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