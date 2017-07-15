كشف الصحافي التركي محمد أجيت في مقال نشره استند فيه إلى تصريحات رسمية وغير رسمية لمسؤولين أتراك أن هناك دولة عربية مولت محاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي.

وقال أجيد إنه اعتمد في ما نشره على تصريحات لمصادر استخباراتية تركية عن أن الإمارات هي من مولت محاولة الانقلاب، لافتا إلى أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي اتصل بالرئيس التركي أردوغان، بعد أحداث “غيزي” خلال زيارة خارجية مؤكدًا له أن الإمارات يمكنها استضافته إذا أراد الخروج من تركيا.

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