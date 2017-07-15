قدّم أبٌ وطفلُهُ عرضاً على مسرح برنامج اكتشاف المواهب “America’s Got Talent”، حاز إعجاب لجنة التحكيم، وحظِيَ بنسبة مشاهدةٍ ضخمة جدّاً في وقتٍ قياسيّ.

وقد حازت موهبة الطفل “أوسكار” البالغ من العمر (8 سنوات) على إعجاب لجنة التحكيم بمشاركة والده، حيث قدما رقص “الأكروبات”.

وأدى الطفل بمساعدة والده حركات صعبة وطريفة في آن واحد، مصاحبا ذلك بتعبيرات وجهه المميزة، وذكر الأب أنهما يؤديان تلك الحركات منذ ثلاث سنوات فقط.

وحقق العرض الذي قدمه الطفل ووالده أكثرَ من 20 مليون مشاهدة منذ نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

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