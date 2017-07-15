بعد الضجة التي أثارتها فعلته الموثقة بالصور والفيديو وهو يذبح زرافة أثناء رحلة قنص في إفريقيا، أوضح “راشد الهاجري” البالغ من العمر 42 عاماً أن لحم الزرافة لذيذ وشهي وأطيب مذاقاً من الخرفان ولحم “الحاشي” أي صغير الإبل.

ورى السعودي الجنسية قصته مع الزرافة قائلاً: “كنا في رحلة قنص في كينيا على مقربة من حدود تنزانيا. قبل يوم من شهر رمضان، وأثناء تجولنا رأيت زرافة. كنت أشعر بالجوع وأعرف انّ لحمها طيّب، وحينها كان برفقنتا بعض سكان القرية المجاروة، وكانوا مسلمين فقراء، فطلبوا منا صيدها وذبحها وتوزيعها على الفقراء في القرية”.

واوضح قائلاً: ” ظهر في تسجيل الفيديو أثناء سلخي للزرافة أننا نعدها عشاءً لضيوف زارونا، وما تبقى من لحمها ساعود به”.

تابع تفاصيل القصة في هذا الفيديو الذي اعدته قناة “متع عقلك” على “يوتيوب”، مع الإشارة الى أنه تم تداول القصة من جديد، علماً أنها حدثت العام الماضي.

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