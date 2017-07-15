انتشر مقطع فيديو يظهر ركاب طائرة “إير كايرو” المصرية وهم محتجزون في جو خانق، لمدة تتجاوز الساعتين، بعدما فوجئوا بتعطل التكييف فيها، منذ لحظة صعودهم في الساعة الواحدة، حيث سمح لهم بالعودة إلى صالة الترانزيت بمطار الكويت الدولي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يصور حالة التوتر والغضب التي انتابت ركاب الطائرة المتوجهة إلى الإسكندرية، وهم يعانون جراء الحر الشديد، وارتفاع الرطوبة ونقص الأوكسجين، والجدل الذي أثير، حتى أن أحد الركاب طالب بفتح باب الطائرة للسماح بدخول بعض الهواء، بينما صرخت سيدة مصرية تحمل طفلة باكية بين ذراعيها “صور عشان الإعلام يشوف مصر”.

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