دشن ناشطون إماراتيون هاشتاج حمل وسم #عبدالرحمن_بن_صبيح , وهو الداعية والناشط الإماراتي, الذي اختطفه أجهزة الامن الاماراتية في إندونيسيا وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة “الانضمام لتنظيم السري محظور”, بعدما ظهر على تلفزيون “مجبراً” للحديث عن تنظيم الاخوان في وعلاقته بقطر.

 

وظهر #عبدالرحمن_بن_صبيح على شاشة قناة أبو ظبي, أمس الجمعة, ضمن برنامج أعدته السلطات الإماراتية لتشويه صورة بتهمة تمويل الإخوان وزعزعة استقرار الإمارات ونشر الفوضى فيها”.

 

واللافت أن #عبدالرحمن_بن_صبيح الذي اختطف من اندونيسيا, عانى الويلات في سجون أبناء زايد لانتزاع اعترافات باطلة منه, حيث ظهر صبيح وكأنه قد “لقن” الكلام تلقين حتى يخرج به أمام كاميرا أبو ظبي,- كما هو واضح-  وزعم صبيح ضمن البرنامج المشبوه الذي بثته قناة أبو ظبي أن قطر أرسلت، مجموعة من الأشخاص إلى الإمارات عام 2010، لتدريب شباب التنظيم على كيفية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الحكومة الإماراتية، وتنظيم المظاهرات، وإحداث حالة من الفوضى في البلاد”.

 

وزعم السويدي، أن مذيعين من قناة “” القطرية، وهما، أحمد منصور، ومحمد مختار الشنقيطي، تم انتدابهم للتدريب في تلك الدورة، التي كان طلابها من التنظيم السري، مضيفا “هذا لم يكن تدريبا أو عملا إعلاميا بل هو تدريب تنظيمي”.

 

وضمن هاشتاج #عبدالرحمن_بن_صبيح سارع المغردون إلى كشف زيف المقابلة التي أجريت مع #عبدالرحمن_بن_صبيح وأجبر على الكلام الذي خرج به من قبل السلطات الإماراتية.

 

وقالت الاكاديمية الإماراتية الدكتورة سارة الحمادي معلقة على المقابلة التي استضافت صبيح حسب ما رصدت “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. هذا وجه ليس مطمئن.. التعذيب والارهاق والاجبار على الاعتراف واضح.. #عبدالرحمن_بن_صبيح بشر يمكن أن يضعُف ولكن الحكاية لن تنتهي الا برواية أخرى “.

فيما علق الاكاديمي الاماراتي الدكتور سالم المنهالي هو الاخر على المقابلة قائلاً ” معظم أحداث السنوات الأخيرة التي تحدث عنها #عبدالرحمن_بن_صبيح كانت فترة سجنه !!! فمن أين جاء بكل هذه المعلومات؟ واضح أنّه ملقن بما يقول ! “.

وأضاف المنهالي وفق ما رصدت “وطن”.. قائلاً ” #عبدالرحمن_بن_صبيح وإنه لشرف أنك لم تكن عبدا لـ #عيال_زايد يوما. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى. حسبنا الله ونعم الوكيل “.

ومن جانبه قال الناشط الاماراتي حمد الشامسي.. “لمن يطلب مني التعليق على كلام الإستاذ الفاضل #عبدالرحمن_بن_صبيح أقول: ليس من المرؤة الحديث عن شخص لا يستطيع الرد، فهو ما زال معتقل في الوثبة “.

وضمن الفبركات التي كانت واضحة في الفيديو حسب تعليق الناشط “Eng. Ali Al-Saadi‏”.. #عبدالرحمن_بن_صبيح : زار مدارس نابلس التي بنتها عام ٢٠١١ عن طريق المكتب الاسرائيلي في #قطر والمكتب تم اغلاقه ٢٠٠٨ سيناريو #دحلان الغبي !! ”

وزاد الناشط “Eng. Ali Al-Saadi‏” على ما سبق ساخراً ” #عبدالرحمن_بن_صبيح يمتلك معلومات عن النظام في #قطر أكثر من معلوماته عن نظام # يا جماعة ذكروهم ان التنظيم السري عندهم في “..!.!

كما رصد النشطاء آلية التلقين “الغبية” في المقابلة حسب قول ” الأدعم |افداك تميم‏ “, قائلاً #عبدالرحمن_بن_صبيح ملاحظة هامة ع غباء التلقين ..

كما رصدت “وطن” العديد من التعليقات الساخرة والتي كشفت زيف المقابلة والتلقين المتعمد في المقابلة للشيخ صبيح بهدف تشويه صورة قطر وربطها بالإرهاب.

 

 

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