كشفت تسريبات إعلامية يمنية, عن أن “240” إماماً وخطيباً يمنيا من حضرموت, غادروا إلى إمارة أبو ظبي الإماراتية الذي يديرها أبناء زايد, بهدف تلقي دورات تدريبة بإشراف الداعية الصوفي المثير للجدل الحبيب علي الجفري.

ونشر حساب إقليم حضرموت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, وفق ما رصدت “وطن” المعلومة ناقلاً عن مراقبين-حسب ما ذكر- اعتقادهم أن تلك الدورات تهدف إلى مواجهة ما أسماه “الوهابية” السعودية.

مغادرة 240 امام وخطيب من مناطق حضرموت الى أبو ظبي لتلقي دورات تدريبية بإشراف الحبيب علي الجفري ومراقبون يعتقدوا انها دورات لمواجهة الوهابية pic.twitter.com/n3U06y0Joq — اقليم حضرموت (@hadramoot1967) July 14, 2017

وفي تغريدة ثانية رصدتها “وطن” نقل الحساب عن مدير اوقاف حضرموت قوله ” طلب مني المحافظ السابق احمد بن بريك “المقرب من الإمارات والذي أقاله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي”, توزيع مقررات مؤتمر الشيشان وعقد دورات لترسيخها في المجتمع وقال ان هذه رغبة التحالف!.

مدير اوقاف حضرموت : طلب مني المحافظ السابق احمد بن بريك توزيع مقررات مؤتمر الشيشان وعقد دورات لترسيخها في المجتمع وقال ان هذه رغبة التحالف! pic.twitter.com/ar4e8Cges3 — اقليم حضرموت (@hadramoot1967) July 15, 2017

ومن جانبه أرفق الداعية الكويتي حامد العلي فيديو في تغريدة على “تويتر”, عن أغرب عادات الصوفية وهي رقصة يمارسونها بشكل جماعي أثارت جدلاً واسعاً..

وتحتضن أبو ظبي الداعية الصوفي الحبيب الجفري, كما تحتضن العشرات من أمثاله مثل الداعية وسيم يوسف المثير للجدل والذي يرسخ دعوته ليل نهار إلى مهاجمة قطر وكل من يعارض سياسيات أبو ظبي.

Also published on Medium.