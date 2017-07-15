كشفت تسريبات إعلامية يمنية, عن أن “240” إماماً وخطيباً يمنيا من , غادروا إلى إمارة الإماراتية الذي يديرها أبناء زايد, بهدف تلقي دورات تدريبة بإشراف الداعية الصوفي المثير للجدل .

 

ونشر حساب إقليم حضرموت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, وفق ما رصدت “وطن” المعلومة ناقلاً عن مراقبين-حسب ما ذكر- اعتقادهم أن تلك الدورات تهدف إلى مواجهة ما أسماه “الوهابية” .

وفي تغريدة ثانية رصدتها “وطن” نقل الحساب عن مدير اوقاف حضرموت قوله ” طلب مني المحافظ السابق احمد بن بريك “المقرب من والذي أقاله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي”, توزيع مقررات مؤتمر الشيشان وعقد دورات لترسيخها في المجتمع وقال ان هذه رغبة التحالف!.

ومن جانبه أرفق الداعية الكويتي حامد العلي فيديو في تغريدة على “تويتر”, عن أغرب عادات الصوفية وهي رقصة يمارسونها بشكل جماعي أثارت جدلاً واسعاً..

وتحتضن أبو ظبي الداعية الصوفي الحبيب الجفري, كما تحتضن العشرات من أمثاله مثل الداعية وسيم يوسف المثير للجدل والذي يرسخ دعوته ليل نهار إلى مهاجمة وكل من يعارض سياسيات أبو ظبي.

 

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