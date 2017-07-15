تداول ناشطون فلسطينيون, فيديو مؤثر لأحد حراس المسجد الأقصى, وهو يرفع الآذان أمام عشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي الذين أغلقوا المسجد الأقصى أمس الجمعة أمام المصلين.

ونشر الناشط الشبابي الفلسطيني أدهم أبو سلمية الفيديو, الذي أظهر الحارس وهو يرفع الاذان أمام الجنود ومن خلفه مئات المصلين الذين يفترشون الأرض بعدما منعوا من الصلاة في الأقصى.

#فيديو مؤثر احد حراس #المسجد_الأقصى يرفع الاذان على احد الابواب بعد أن أغلق الاحتلال #المسجد_الأقصى و منع الصلاة فيه#إنزل_صلي_بالأقصى pic.twitter.com/w292k0oD8w — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) July 15, 2017

وأجهش الحارس وهو يرفع الاذان بالبكاء كما هو واضح بالفيديو, على إثر منع رفع الاذان في المسجد الاقصى الذي أغلقه الاحتلال الاسرائيلي لأول مرة منذ 50 عاما أي منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967, والعرب لم يحركوا ساكنا أمام غطرسة الاحتلال الاسرائيلي بدل طبل البعض لتلك الاجراءات كما رصدت “وطن” عشرات التغريدات على “تويتر”.

ولليوم الثاني على التوالي يمنع الاحتلال الاسرائيلي المسلمين من أهالي القدس والضفة الغربية وأراضي 48 من دخول الأقصى, إذ قرر اغلاقه حتى إشعار اخر, وهو الامر الذي فجر غضب الشعوب العربية ولم يحرك شعره لدى حكوماتها وأنظمتها القمعية التي تتهافت للتطبيع العلني مع المحتل الاسرائيلي.

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