تداول ناشطون فلسطينيون, فيديو مؤثر لأحد حراس المسجد , وهو يرفع الآذان أمام عشرات من جنود الذين أغلقوا أمس أمام المصلين.

 

ونشر الناشط الشبابي الفلسطيني أدهم أبو سلمية الفيديو, الذي أظهر الحارس وهو يرفع الاذان أمام الجنود ومن خلفه مئات المصلين الذين يفترشون الأرض بعدما منعوا من في الأقصى.

وأجهش الحارس وهو يرفع الاذان بالبكاء كما هو واضح بالفيديو, على إثر منع رفع الاذان في المسجد الذي أغلقه الاحتلال الاسرائيلي لأول مرة منذ 50 عاما أي منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967, والعرب لم يحركوا ساكنا أمام غطرسة الاحتلال الاسرائيلي بدل طبل البعض لتلك الاجراءات كما رصدت “وطن” عشرات التغريدات على “تويتر”.

 

ولليوم الثاني على التوالي يمنع الاحتلال الاسرائيلي من أهالي والضفة الغربية وأراضي 48 من دخول الأقصى, إذ قرر اغلاقه حتى إشعار اخر, وهو الامر الذي فجر غضب الشعوب العربية ولم يحرك شعره لدى حكوماتها وأنظمتها القمعية التي تتهافت للتطبيع العلني مع المحتل الاسرائيلي.

 

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