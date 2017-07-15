وجه الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رسالة دعم لشقيقه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر.”

إذ نشر جوعان تغريدة، قال فيها: “حنا معك غصباً على من تحداك.. وأطول طويلة في نظرنا قصيرة،” مضيفاً وسم “تميم”.

حنا معك غصباََ على من تحداك ..

وأطول طويلة في نظرنا قصيرة .. #تميم pic.twitter.com/ZjX1r1Ae9z — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 13, 2017

كما أعاد نشر تغريدة لمدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، سيف بن أحمد آل ثاني، قال فيها: “ما يجعلنا واثقون بكل خطواتنا أن جميع الشعب مع القيادة بنسبة 100% نتيجة للصدق والشفافية، بينما تتفاوت النسب في الدول الأخرى.”

ما يجعلنا واثقون بكل خطواتنا ان جميع الشعب مع القيادة بنسبة ١٠٠٪ نتيجة للصدق والشفافية، بينما تتفاوت النسب في الدول الأخرى — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 13, 2017

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