وجه آل ثاني، رسالة دعم لشقيقه أمير ، الشيخ بن حمد آل ثاني، امس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر.”

 

إذ نشر جوعان تغريدة، قال فيها: “حنا معك غصباً على من تحداك.. وأطول طويلة في نظرنا قصيرة،” مضيفاً وسم “تميم”.

كما أعاد نشر تغريدة لمدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، ، قال فيها: “ما يجعلنا واثقون بكل خطواتنا أن جميع الشعب مع القيادة بنسبة 100% نتيجة للصدق والشفافية، بينما تتفاوت النسب في الدول الأخرى.”

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