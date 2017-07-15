قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده قدمت في ليلة 15 تموز (يوليو) من العام الماضي 250 شهيدًا، لكنها كسبت مستقبل البلاد.

وأضاف أردوغان، خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الفاشل، السبت، في اسطنبول إن الشعب التركي أظهر في 15 تموز/ يوليو 2016 أنه شعب معطاء لا يتردد في بذل الروح دفاعًا عن قيمه ومقدساته.

وبعد أن وجه الشكر إلى جميع أفراد الشعب الذين دافعوا عن حريتهم وعن أذانهم وعلمهم ووطنهم ودولتهم، قال الرئيس التركي: “قدمنا في ليلة 15 تموز 250 شهيدًا لكننا كسبنا مستقبل بلدنا وسنقتلع رؤوس الخونة”.

وشدد أردوغان على أن النضال الذي يخوض الشعب التركي غماره “ليس نضال الجبناء”، وأن “الهجمات وحركات الخيانة التي تتعرض لها تركيا تؤدي إلى توحيد البلاد وتعزيز قوة الشعب”.

وكشف الرئيس التركي أن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) لم تكن الهجوم الأول من نوعه على تركيا “ولن تكون الأخيرة”.

وتابع أردوغان: “قد لا تكون المنظمات التي نواجهها عبارة عن تلك الهياكل التنظيمية والكيانات التي نراها فقط.، لكن عليهم أن يعرفوا أيضًا أن تركيا ليست كما تبدو لهم. وراءنا آلاف السنين من تقاليد الدولة”، مشيرًا أن كل نجمة موجودة على شعار رئاسة الجمهورية التركية ترمز إلى تلك التقاليد المتجذرة.

وحذر أردوغان الشعب التركي من الاستكانة قائلًا: “إذا لم نعي جيدا الدروس التي أظهرتها (محاولة الانقلاب في) 15 تموز، سيكون حتميا تعرضنا لمحاولات انقلابية شبيهة”.

وبدأت اليوم فعاليات مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا العام الماضي، والتي تقام في مدينة إسطنبول فوق جسر شهداء 15 تموز (البوسفور) سابقا، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل أردوغان وعقيلته أمينة، إلى مكان المراسم، وقاما بتحية المشاركين من المنصة التي نصبت في المكان، ثم اتخذا مكانهما وسط أقارب شهداء المحاولة الانقلابية ومصابيها.

ويشارك في المراسم رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ورئيس الجمهورية التركية السابق عبد الله غول، وأعضاء الحكومة التركية، ورئيسة الوزراء التركية السابقة تانسو تشيللر، وعدد من الرياضيين والفنانيين ورجال الأعمال البارزين.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وتصدى المواطنون في الشوارع للانقلابيين؛ إذ توجهوا بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بالمدينتين؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

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