ما زالت الحرب مستعرة بين مجتمعة من جهة, ودول من جهة اخرى, إذ تحاول التي تترأس حلف “” إلى توجيه ضربة قاضية إلى عبر مساعيها لإجبار قطر على تسليم المفاتيح والانبطاح ضمن ما يسمى “دول الحلفاء”.!!

 

وبحسب الكاتب القطري أحمد السليطي فإن السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا عملوا على توجيه كتاباً الى يطلبون فيه بإلغاء ٢٠٢٢ في قطر.

 

وأرفق السليطي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, صورة عن الكتاب الذي وجهته دول الحصار إلى الفيفا تلتمس “ودها” من أجل إلغاء تنظيم كأس العام في قطر وهو الامر الذي سعت له دول الحصار منذ اللحظة الاولى لفوز الدوحة في تنظيم الفعالية العالمية.

 

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