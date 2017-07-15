ما زالت الحرب مستعرة بين دول الحصار مجتمعة من جهة, ودول قطر من جهة اخرى, إذ تحاول السعودية التي تترأس حلف “دول الحصار” إلى توجيه ضربة قاضية إلى الدوحة عبر مساعيها لإجبار قطر على تسليم المفاتيح والانبطاح ضمن ما يسمى “دول الحلفاء”.!!

وبحسب الكاتب القطري أحمد السليطي فإن السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا عملوا على توجيه كتاباً الى الفيفا يطلبون فيه بإلغاء كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.

وأرفق السليطي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, صورة عن الكتاب الذي وجهته دول الحصار إلى الفيفا تلتمس “ودها” من أجل إلغاء تنظيم كأس العام في قطر وهو الامر الذي سعت له دول الحصار منذ اللحظة الاولى لفوز الدوحة في تنظيم الفعالية العالمية.

السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا يوجّهون كتاباً الى فيفا يطلبون إلغاء كأس العالم ٢٠٢٢ من قطر.

… وهو ألد الخصام pic.twitter.com/72CibSD6MS — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) July 15, 2017

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