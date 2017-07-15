أثارت تغريدة أطلقها مغرد سعودي, جدلاً واسعاً, على مواقع التواصل الاجتماعي, عندما وصف أهالي قطاع بـ”الارهابيين”.

 

وقال المغرد السعودي عبد الله الزعبي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” اللهم أنصر على إرهابي غزة, ومكن من رقاب أهالي غزة”.

وفجرت التغريدة جدلاً واسعاً وصفه فيها المغردين بالصهيوني مستغربين درجة الاسفاف الذي وصل لها المغردين السعوديين بعد دعوة الداعية السعودي أحمد بن سعيد القرني بالامس أهل إلى تسليم المسجد إلى اليهود, معتبراً في الوقت ذاته الموت في سبيل الله في فلسطين بأنه ليس “شهادة” حسب قوله.

قصف غزة

رصدت “وطن” عشرات التغريدات التي هاجمت الزعبي على تويتر في الوقت الذي سارع فيه المغرد إلى إقفال حسابه بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له على إثر تغريدته المثيرة.

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