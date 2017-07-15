أثارت تغريدة أطلقها مغرد سعودي, جدلاً واسعاً, على مواقع التواصل الاجتماعي, عندما وصف أهالي قطاع غزة بـ”الارهابيين”.
وقال المغرد السعودي عبد الله الزعبي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” اللهم أنصر إسرائيل على إرهابي غزة, ومكن اليهود من رقاب أهالي غزة”.
#يهود_العرب pic.twitter.com/nQizq77AWE
— بوغانم (@hassanalishaq73) July 15, 2017
وفجرت التغريدة جدلاً واسعاً وصفه فيها المغردين بالصهيوني مستغربين درجة الاسفاف الذي وصل لها المغردين السعوديين بعد دعوة الداعية السعودي أحمد بن سعيد القرني بالامس أهل فلسطين إلى تسليم المسجد الأقصى إلى اليهود, معتبراً في الوقت ذاته الموت في سبيل الله في فلسطين بأنه ليس “شهادة” حسب قوله.
رصدت “وطن” عشرات التغريدات التي هاجمت الزعبي على تويتر في الوقت الذي سارع فيه المغرد إلى إقفال حسابه بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له على إثر تغريدته المثيرة.
إسأل الله العظيم أن يُجمد الدماء في عروقك ويشل أركانك ويهتك سترك
أسأل الله أن ما حصل لـ شارون أن يحصل لك يا عدم الشرف
لاأظنك مسلم@a_juwaied pic.twitter.com/ZDBzxrG7ci
— أبُـ و اللَيّـ ث…. (@h__h00763895) July 14, 2017
كلمني عن العرب المتصهينيين؟
اقول لك ان الكلاب اوفى منهم 👇🏼@a_juwaied pic.twitter.com/2G8gUFR3Lw
— الاقــرع الـنـازي (@Nazi_kw) July 14, 2017
خادم الصهيوني صهيوني مثله وهذا هو حالك ولعنة الله تجوز على اشكالكم كما تجوز عليهم الانحطاط والوضاعة جعلكم تجاهرون في معصية الله بانصاف الظلم
— Sara A Obaidan 🇶🇦 (@sara_a_obaidan) July 14, 2017
يبدو أن عمارة كباريهات الشرق والغرب وكفالة الراقصات لم تعد تكفيهم هم في حماسة شديدة للبغاء في تل أبيب!#أنقذوا_غزة @a_juwaied pic.twitter.com/MMwp78cY92
— hayam abu alrub (@hayam_abualrub) July 14, 2017
لكل قاعدة شواذ
وهذا من الشواذ@a_Juwaied
أفتح حسابك يالجحش نتفاهم معك لابو من رباك.#انقذوا_غزة pic.twitter.com/JIlQUCKOjG
— الدكتور / ابومشعاب (@Dr_abumshab) July 15, 2017
" اللهم مكن جنود اليهود من رقاب اهالي غزة " .. تغريدة منسوبة لسعودي تزلزل تويتر #أنقذوا_غزة #الزعبي
@a_juwaied… https://t.co/pYpZ5D4d3o
— شيماء صلاح خلف (@shimaasalah) July 15, 2017
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2 تعليقات علي ““اللهم أنصر إسرائيل على ارهابي غزة ومكنها من رقابهم”.. تغريدة سعودية فجرت غضب رواد تويتر”
أشك ان يكون انسان.
هذا على اساس ان غزة تحكم العالم وهي التي احتلت اسراءيل والجولان وشمال لبنان.
وكانت على وشك احتلال سيناء..
اخواني.
انا منذ ثلاثة او اربع سنوات كنت متحيرة في تحديد عقيدة السعوديين الرياضيين بالتحديد.
وبعد كل هذا وبعد قراءة هذا المقال بالتحديد.
استطيع ان اقول لكم ابشروا..
ان اهل الرياض هم يهود بنو قريظة ولكنهم يتخفون في اسماء اسلامية.
وها هم جمعهم الله مع اخوانهم يهود بني اسراءيل.
ومبارك انشالله عليكم البترول يا تل ابيب!
ولكن لا تنسوا فقراء العرب..
ولا تغضب يا سيديس لقد جاءك الصهاينة الذين تدعوا عليهم ليل نهار في مكة .الى جانبك.
همتك يا شيخ.
ادعوهم الى الاسلام..
وبالله التوفيق..