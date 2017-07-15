أثارت تغريدة أطلقها مغرد سعودي, جدلاً واسعاً, على مواقع التواصل الاجتماعي, عندما وصف أهالي قطاع غزة بـ”الارهابيين”.

وقال المغرد السعودي عبد الله الزعبي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” اللهم أنصر إسرائيل على إرهابي غزة, ومكن اليهود من رقاب أهالي غزة”.

وفجرت التغريدة جدلاً واسعاً وصفه فيها المغردين بالصهيوني مستغربين درجة الاسفاف الذي وصل لها المغردين السعوديين بعد دعوة الداعية السعودي أحمد بن سعيد القرني بالامس أهل فلسطين إلى تسليم المسجد الأقصى إلى اليهود, معتبراً في الوقت ذاته الموت في سبيل الله في فلسطين بأنه ليس “شهادة” حسب قوله.

رصدت “وطن” عشرات التغريدات التي هاجمت الزعبي على تويتر في الوقت الذي سارع فيه المغرد إلى إقفال حسابه بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له على إثر تغريدته المثيرة.

إسأل الله العظيم أن يُجمد الدماء في عروقك ويشل أركانك ويهتك سترك

أسأل الله أن ما حصل لـ شارون أن يحصل لك يا عدم الشرف

لاأظنك مسلم@a_juwaied pic.twitter.com/ZDBzxrG7ci — أبُـ و اللَيّـ ث…. (@h__h00763895) July 14, 2017

كلمني عن العرب المتصهينيين؟

اقول لك ان الكلاب اوفى منهم 👇🏼@a_juwaied pic.twitter.com/2G8gUFR3Lw — الاقــرع الـنـازي (@Nazi_kw) July 14, 2017

خادم الصهيوني صهيوني مثله وهذا هو حالك ولعنة الله تجوز على اشكالكم كما تجوز عليهم الانحطاط والوضاعة جعلكم تجاهرون في معصية الله بانصاف الظلم — Sara A Obaidan 🇶🇦 (@sara_a_obaidan) July 14, 2017

يبدو أن عمارة كباريهات الشرق والغرب وكفالة الراقصات لم تعد تكفيهم هم في حماسة شديدة للبغاء في تل أبيب!#أنقذوا_غزة @a_juwaied pic.twitter.com/MMwp78cY92 — hayam abu alrub (@hayam_abualrub) July 14, 2017

لكل قاعدة شواذ

وهذا من الشواذ@a_Juwaied

أفتح حسابك يالجحش نتفاهم معك لابو من رباك.#انقذوا_غزة pic.twitter.com/JIlQUCKOjG — الدكتور / ابومشعاب (@Dr_abumshab) July 15, 2017

" اللهم مكن جنود اليهود من رقاب اهالي غزة " .. تغريدة منسوبة لسعودي تزلزل تويتر #أنقذوا_غزة #الزعبي

@a_juwaied… https://t.co/pYpZ5D4d3o — شيماء صلاح خلف (@shimaasalah) July 15, 2017

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