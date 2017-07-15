شبه ، ، نفسه بالرئيس العراقي الراحل ، في وقت تشهد فيه بلاده ومظاهرات أدت إلى مقتل وإصابة المئات.

 

وقال مادورو، في كلمته أثناء تكريم جنود أصيبوا خلال الاحتجاجات، وهو يرتدي لباسا عسكريا: “أنا أشبه صدام حسين..صدام حسين الحقيقي”.

 

وتشهد فنزويلا، احتجاجات وتظاهرات يومية، منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، تطالب برحيل الرئيس نيكولاس مادورو، أدت إلى مقتل أكثر نحو 90 شخصا وإصابة المئات.

 

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أُعدم في 30 ديسمبر/كانون أول، العام 2006، بعد أن تم إسقاط بغداد واحتلال بذريعة امتلاكه دمار شامل، الاتهام الذي ثبت بطلانه.

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