شبه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نفسه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في وقت تشهد فيه بلاده احتجاجات ومظاهرات أدت إلى مقتل وإصابة المئات.

وقال مادورو، في كلمته أثناء تكريم جنود أصيبوا خلال الاحتجاجات، وهو يرتدي لباسا عسكريا: “أنا أشبه صدام حسين..صدام حسين الحقيقي”.

وتشهد فنزويلا، احتجاجات وتظاهرات يومية، منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، تطالب برحيل الرئيس نيكولاس مادورو، أدت إلى مقتل أكثر نحو 90 شخصا وإصابة المئات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أُعدم في 30 ديسمبر/كانون أول، العام 2006، بعد أن تم إسقاط بغداد واحتلال العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل، الاتهام الذي ثبت بطلانه.

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