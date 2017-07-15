أصدرت محكمة مصرية، السبت، حكمًا بالإعدام شنقًا على أب اغتصب ابنته التي لم تتجاوز من العمر 17 عامًا في نهار شهر رمضان، لتحمل منه سفاحًا تحت التهديد.

وقضت محكمة جنايات محافظة الإسماعيلية، برئاسة رئيس المحكمة المستشار خالد عبد الرحمن سالم، وعضوية المستشارين محمد منيع وأحمد أمين، بإعدام الأب الذي يبلغ من العمر 42 عامًا ويعمل فلاحًا.

وبدأت أحداث القضية، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية بلاغًا من “ع .س .م” تتهم فيه زوجها “إبراهيم. م .ع “، بالتعدي جنسيًا على ابنتهما “ش”، حتى حملت منه سفاحًا في الشهر الخامس.

وطبقًا للتحقيقات، اكتشفت الأم أمر ابنتها بعد الذهاب إلى طبيب عقب معاناتها من بعض الآلام في البطن.

إلى ذلك، أثبتت التحريات والتحليلات الطبية، صدق الواقعة لتستكمل الزوجة إجراءات التقاضي ضد زوجها وصولًا إلى الحكم بإعدامه شنقًا.

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