اكّد وزير الخارجيّة القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رفض بلاده بشدة مَنْعَ قوات الاحتلال الاسرائيليّ الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة.
وعدّ الوزير القطريّ في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “تويتر” أن ما حدث من اقتحامٍ للأقصى ومنع الصلاة فيه “انتهاك لحرمة المقدسات و العبادة”.
نرفض بشدة الإعتداء غير المسبوق من قبل قوات الاحتلال و منع الصلاة في #المسجد_الأقصى المبارك، هذا الإعتداء انتهاكٌٌ لحرمة المقدسات و العبادة.
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ١٤ يوليو، ٢٠١٧
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق المسجد الأقصى، عقب العملية التي وقعت صباحاً في باحاته وقتل فيها جنديان اسرائيليان واستشهد منفذوها الثلاثة، وهم من مدينة أم الفحم بالدّاخل الفلسطينيّ المحتّل.
ونتيجة لذلك، أدى آلاف المقدسيين، صلاة الجمعة ،في شوارع عدة أحياء بالقدس المحتلة، وهي أقرب مناطق إلى المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إليه.
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2 تعليقات علي “وزير خارجيّة قطر: نرفض بشدّة الإعتداء غير المسبوق من الإحتلال ومنع الصلاة في الأقصى”
أيــن هيئة كبار الدجاليـــن المنافقيــــن ..أقصد كبار علماءالدين السعودييـــن…
اسرائيل لديها ضوء أوتوماتيكي أخضر لفعل ماتشاء فيكفي أن تعلن اسرائيل بأن سرايا الأقصى أوشيئ من هذا القبيل وفيه حرف حاء يشير لحماس يقف خلف عملية الأقصى لتتمادى وتصعد ولربما تشرع في تدمير غزة , , مصر و السعودية ودولة الأمارات بدأت تتآكل عملياً .