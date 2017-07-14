اكّد وزير الخارجيّة القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رفض بلاده بشدة مَنْعَ قوات ّ الصلاة في المبارك، اليوم الجمعة.

 

وعدّ الوزير القطريّ في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “تويتر” أن ما حدث من اقتحامٍ للأقصى ومنع الصلاة فيه “انتهاك لحرمة المقدسات و العبادة”.

 

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق المسجد ، عقب العملية التي وقعت صباحاً في باحاته وقتل فيها جنديان اسرائيليان واستشهد منفذوها الثلاثة، وهم من مدينة أم الفحم بالدّاخل الفلسطينيّ المحتّل.

 

ونتيجة لذلك، أدى آلاف المقدسيين، صلاة الجمعة ،في شوارع عدة أحياء بالقدس المحتلة، وهي أقرب مناطق إلى المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إليه.

 

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