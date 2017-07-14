اكّد وزير الخارجيّة القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رفض بلاده بشدة مَنْعَ قوات الاحتلال الاسرائيليّ الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة.

وعدّ الوزير القطريّ في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “تويتر” أن ما حدث من اقتحامٍ للأقصى ومنع الصلاة فيه “انتهاك لحرمة المقدسات و العبادة”.

نرفض بشدة الإعتداء غير المسبوق من قبل قوات الاحتلال و منع الصلاة في #المسجد_الأقصى المبارك، هذا الإعتداء انتهاكٌٌ لحرمة المقدسات و العبادة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ١٤ يوليو، ٢٠١٧

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق المسجد الأقصى، عقب العملية التي وقعت صباحاً في باحاته وقتل فيها جنديان اسرائيليان واستشهد منفذوها الثلاثة، وهم من مدينة أم الفحم بالدّاخل الفلسطينيّ المحتّل.

ونتيجة لذلك، أدى آلاف المقدسيين، صلاة الجمعة ،في شوارع عدة أحياء بالقدس المحتلة، وهي أقرب مناطق إلى المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إليه.

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