أكد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، أن الأزمة مع الدوحة بنيت على “فبركات إعلامية”.

وقال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي إن “40 يوما مرت ولم تقدم دول الحصار أي دليل على دعم قطر للإرهاب”.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن دول الحصار تعطل من خلال الإجراءات التي اتخذتها، دور قطر في محاربة الإرهاب.

وثمن عبد الرحمن آل ثاني، وقوف تركيا إلى جانب بلاده ودعمها خلال هذه الأزمة.

من جانبه قال جاويش أوغلو، إن “علاقاتنا مع قطر تعتبر هامة بالنسبة لنا، كما أننا نعمل سوية لتطويرها أكثر فأكثر”.

وأشار إلى أن تركيا تبذل جهودا من أجل حل هذه الأزمة، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى عديد الاتصالات بقادة الدول الخليجية في إطار البحث عن حل لهذه الأزمة.

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