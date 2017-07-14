فجر ابن الملك السعودي الأسبق مفاجأة في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر وتابعتها “وطن” يدعو الله أن يرزقه في بعد اقدام قوات الإحتلال الإسرائيلي على إغلاقه واعتباره منطقة عسكرية على إثر عملية فدائية قام بها شباب فلسطينيون، وتساءل الأمير السعودي: يامسلمين كم سنعيش؟ أجتمعوا ولو مره لوجه الله نبيد هؤلاء قتلة ألأنبياء.

وتعد تغريدة الأمير السعودي مخالفة لنهج آل سعود الذين يجرمون حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ويعتبرونها منظمة إرهابية في وقت يسعون لإقامة علاقات طبيعية مع دولة الإحتلال الإسرائيلي.

وأثارت تغريدة عبدالعزيز المغردين فلاقت تفاعلاً كبيرا من قبلهم لأنها خارجة عن المألوف.

ويذكر ان عبدالعزيز بن فهد وهو الابن المدلل للملك الأسبق فهد بن عبدالعزيز داب مؤخراً على التغريد بما يخالف توجهات السلطات السعودية فقد سبق له قبل أيام ان نشر تغريدات ضد سياسات دولة الإمارات كما أنه عنف مواطناً سعوديا أساء لأمير قطر.

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