فجر عبدالعزيز بن فهد ابن الملك السعودي الأسبق مفاجأة في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر وتابعتها “وطن” يدعو الله أن يرزقه الشهادة في الأقصى بعد اقدام قوات الإحتلال الإسرائيلي على إغلاقه واعتباره منطقة عسكرية على إثر عملية فدائية قام بها شباب فلسطينيون، وتساءل الأمير السعودي: يامسلمين كم سنعيش؟ أجتمعوا ولو مره لوجه الله نبيد هؤلاء قتلة ألأنبياء.

#المسجد_الاقصي,يامسلمين كم سنعيش؟أجتمعوا ولو مره لوجه الله نبيدهؤلاءقتلة ألأنبياء,أما أنا أسأله سبحانه أن يرزقني الجهادفيه,اللهم نصرك آمين — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 14, 2017

وتعد تغريدة الأمير السعودي مخالفة لنهج آل سعود الذين يجرمون حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ويعتبرونها منظمة إرهابية في وقت يسعون لإقامة علاقات طبيعية مع دولة الإحتلال الإسرائيلي.

وأثارت تغريدة عبدالعزيز المغردين فلاقت تفاعلاً كبيرا من قبلهم لأنها خارجة عن المألوف.

ويذكر ان عبدالعزيز بن فهد وهو الابن المدلل للملك الأسبق فهد بن عبدالعزيز داب مؤخراً على التغريد بما يخالف توجهات السلطات السعودية فقد سبق له قبل أيام ان نشر تغريدات ضد سياسات دولة الإمارات كما أنه عنف مواطناً سعوديا أساء لأمير قطر.

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