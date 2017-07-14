كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من إرسال “المزيد” من الجنود بعد الانتكاسات الكبيرة التي لاحقت “حملته” في .

 

وقال المغرد السعودي في سلسلة تغريدات رصدتها “” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن الرئيس السوداني أبدى استعداده لتنفيذ طلب ابن سلمان ولكن مقابل كل ألف جندي مليار دولار..!

وأشار مجتهد إلى أن القوات السودانية في اليمن كانت قد تعرضت لمذبحة راح ضحيتها مئات الجنود في صحراء ميدي قبل شهر تقريبا تكتمت عليها والسودان.

وزاد على ما سبق قائلاً ” إضافة لاستغلال حاجة البشير للمال يستغل ابن سلمان جهل الجنود السودانيين بإرسال مشايخ للقوات السودانية يجعلون القتال في اليمن بمثابة غزوة بدر “.

وتشارك القوات السودانية بقوة في الحرب الدائرة باليمن, ضمن ما يعرف بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية وتسانده معه وعدد من الدول العربية لمحاربة الحوثيين.

 

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