كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من السودان إرسال “المزيد” من الجنود بعد الانتكاسات الكبيرة التي لاحقت “حملته” في اليمن.

وقال المغرد السعودي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن الرئيس السوداني عمر البشير أبدى استعداده لتنفيذ طلب ابن سلمان ولكن مقابل كل ألف جندي مليار دولار..!

ابن سلمان يطلب من السودان إرسال المزيد من الجنود انتكاسات كبيرة لحملته في اليمن والبشير يبدي استعداده لكن مقابل كل آلف جندي مليار دولار — مجتهد (@mujtahidd) July 14, 2017

وأشار مجتهد إلى أن القوات السودانية في اليمن كانت قد تعرضت لمذبحة راح ضحيتها مئات الجنود في صحراء ميدي قبل شهر تقريبا تكتمت عليها السعودية والسودان.

وكانت القوات السودانية في اليمن قد تعرضت لمذبحة راح ضحيتها مئات الجنود في صحراء ميدي قبل شهر تقريبا تكتمت عليها السعودية والسودان — مجتهد (@mujtahidd) July 14, 2017

وزاد على ما سبق قائلاً ” إضافة لاستغلال حاجة البشير للمال يستغل ابن سلمان جهل الجنود السودانيين بإرسال مشايخ للقوات السودانية يجعلون القتال في اليمن بمثابة غزوة بدر “.

وإضافة لاستغلال حاجة البشير للمال يستغل ابن سلمان جهل الجنود السودانيين بإرسال مشايخ للقوات السودانية يجعلون القتال في اليمن بمثابة غزوة بدر — مجتهد (@mujtahidd) July 14, 2017

وتشارك القوات السودانية بقوة في الحرب الدائرة باليمن, ضمن ما يعرف بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية وتسانده معه الإمارات وعدد من الدول العربية لمحاربة الحوثيين.

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